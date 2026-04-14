Argentina: este es el único detenido por la muerte del albañil paraguayo

La ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, quedó conmocionada tras el descubrimiento del cuerpo de un hombre dentro de una pared en una construcción. Se trataba de un albañil paraguayo cuya identificación aún no se dio a conocer.

Según el diario Clarín, sería un nicho o algo similar lo que habían construido para ocultar el crimen, ya que pasaron 15 días desde la desaparición del trabajador de la obra en la mencionada localidad, aunque esta se encontraba paralizada.

Durante el fin de semana pasado, unos trabajadores se dedicaban a instalar aberturas en los pisos más altos del edificio, notaron manchas de sangre y eso derivó a una inspección del lugar hasta que encontraron una zona con un olor nauseabundo y moscas.

Al momento de encontrar una pared que no estaba en los planes, avisaron a la Policía y se descubrió el cuerpo que estaba envuelto con una frazada y tapado con cal, según informaciones recopiladas por el medio del vecino país.

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Sospechoso detenido

El cadáver se encontró en un avanzado estado de descomposición y se encontró una mochila, al igual que otras pertenencias que serían del fallecido, aunque su identidad aún no trasciende.

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Luego de un análisis de las cámaras de seguridad y los testimonios, las autoridades de Argentina pidieron la captura nacional e internacional de Nicolás Alexander “Nino” Acosta (32).

El hombre estuvo prófugo y, a través de un comunicado, se había solicitado colaboración para dar con su paradero.

El sospechoso sería oriundo de Buenos Aires y fue detenido por personal policial en la vía púbica en Colón, mientras que se espera su declaración indagatoria a realizarse mañana.

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