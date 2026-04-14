Lo que se sabe hasta ahora del obrero paraguayo asesinado en Argentina

Brígido Lezcano, cónsul paraguayo en Rosario, dijo en entrevista con ABC Cardinal, que la identidad del compatriota todavía se maneja de forma extraoficial, pero familiares entraron en contacto con el Consulado tras conocerse la trágica noticia que sacudió a la localidad de Colón, en la provincia argentina de Entre Ríos.

“La familia hizo contacto con nosotros, ellos se enteraron primero. Todavía no está confirmada oficialmente la identidad de la persona fallecida, pero por los datos del grupo de trabajo que acompañó a esta persona desde Buenos Aires a Colón, se presume con fuertes indicios que se trata de esa persona”, relató.

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En ese sentido, añadió que la hija del fallecido reside en Montevideo, Uruguay. La misma buscó ayuda del Consulado General en ese país desde donde la derivaron a la representación diplomática en Rosario. Lezcano mencionó que también hay otro hijo que ya estaría dirigiéndose a Entre Ríos desde Paraguay para comenzar con los trámites correspondientes.

Comentó, en base a datos proporcionados por la hija, que el hombre residía en Buenos Aires y que por cuestiones laborales se trasladó junto a un grupo de otros paraguayos contratados por una empresa constructora. Supuestamente, el compatriota se desempeñaba como guardia de seguridad de la obra.

El cónsul explicó que las autoridades locales mantienen mucho hermetismo hasta tanto concluyan los procedimientos que permitan confirmar fehacientemente la identidad de la víctima.

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Tampoco pudo precisar si el único detenido con relación al caso, identificado como Nicolás Alexander Acosta, es de nacionalidad paraguaya.

Por otro lado, comentó que el cadáver del compatriota fue trasladado desde la localidad de Colón hasta Oro Verde, para la realización de la autopsia. “Una vez que concluyan todas las pericias y la fiscalía considere que ya se reunieron todas las evidencias, el cuerpo ya puede ser liberado y van a entregarlo”, señaló.

¿Cómo es el proceso de repatriación?

El embajador paraguayo explicó que el trámite para la repatriación de los restos requiere del inicio de una gestión ante la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales que tiene un plazo de cinco días desde la constatación del fallecimiento.

“Le hemos aconsejado a los familiares que están en Paraguay que abran lo que se llama la carpeta o expediente ya inmediatamente y una vez que se vaya contando con documentos como el certificado de defunción, vayan completando”, indicó.

Paraguayos en las provincias argentinas

Brígido Lezcano manifestó que en la provincia de Entre Ríos, donde fue asesinado el obrero paraguayo, están residiendo al menos cinco mil compatriotas; en tanto que en Santa Fe y Córdoba hay 25 mil paraguayos por cada provincia. En el caso de Santa Fe, la mayor concentración de connacionales se registra en Rosario, una importante ciudad portuaria, aunque indicó que la mano de obra paraguaya es muy requerida en el sector de la construcción.

“Rosario es una ciudad que está en un ‘boom’ inmobiliario muy parecido a lo que está aconteciendo en Asunción (…) la costanera que también está siendo desarrollada ya hace unos años, sigue siendo un eje de muchas construcciones en altura y los paraguayos se destacan en la construcción y son muy apreciados por las empresas”, dijo.