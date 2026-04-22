Canciller dice que Paraguay recibirá 16 migrantes procedentes de EE.UU. tras inadmitir a 9

"Estados Unidos nos ha presentado una lista de 25 personas. De esas 25 personas, 9 no son admisibles por no cumplir con los requerimientos vinculados a las documentaciones", declaró el jefe de la diplomacia paraguaya en una rueda de prensa.

Ramírez precisó que, tras una "evaluación exhaustiva" por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, se determinó que algunos de los migrantes no contaban, por ejemplo, con su "documentación de origen".

Según el titular de Exteriores, los migrantes llegarán en un vuelo chárter desde Estados Unidos y su alojamiento, movilización interna y traslado a sus países de origen estará a cargo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

En ese sentido, explicó que la llegada de estas personas está contemplada en un memorándum de entendimiento suscrito por Paraguay y EE.UU. en febrero pasado, que, aseguró, "se refiere a las personas en tránsito migratorio de retorno a sus países".

Lo acordado, detalló el funcionario, es la llegada "de un máximo de 25 personas por mes", previo aval de las autoridades locales, sobre la base de condiciones como la documentación de origen, que sean hispanoparlantes y exista "una articulación" entre organismos como la OIM y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con instituciones paraguayas.

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El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el convenio prevé que los migrantes permanezcan 72 horas en el país, aunque aclaró que existe la posibilidad de que soliciten su residencia o permanencia.

En agosto del año pasado, Estados Unidos y Paraguay firmaron un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.