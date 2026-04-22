Misión de la UE insta a Paraguay a impulsar la participación política de las mujeres

"Algo que venimos reiterando hace tiempo, tengo que reconocer que con poco éxito, es que se adopten medidas adecuadas para favorecer una mayor participación de las mujeres en la vida política", dijo en una conferencia de prensa el europarlamentario español Gabriel Mato.

Mato, jefe de la misión que comenzó el 6 de abril y permanecerá en territorio paraguayo hasta el 3 de mayo, agregó que en torno a esta recomendación no se han producido en Paraguay "avances significativos", sin ofrecer mayores detalles.

El político, que ha sostenido al frente de la misión europea reuniones con todos los sectores del país relacionados con las elecciones, aclaró que este mecanismo no pretende "dar lecciones a nadie", sino "ofrecer" colaboración y experiencia en materia comicial.

En este sentido, reiteró las recomendaciones de regular las campañas de desinformación en las redes sociales y adoptar un esquema de financiación electoral previa para los partidos políticos.

"La financiación de los partidos se produce a posteriori, una vez que se han llevado a cabo las elecciones, y nosotros recomendamos (...) dar opción a todos los grupos, a todos los candidatos, a tener una financiación previa a la campaña, que se adelanten algunas cantidades para la financiación", apuntó.

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Asimismo, señaló que la misión ha insistido a las autoridades paraguayas en la necesidad de "llevar a cabo una campaña integral de educación electoral", que incluya información detallada que pueda poner fin a cualquier duda sobre el sistema de votación, incluidas las máquinas usadas para el sufragio, sobre las que dijo que "no existe evidencia objetiva alguna" de una posible vulnerabilidad.

Paraguay celebrará el próximo 4 de octubre elecciones para renovar los cargos de intendentes municipales (alcaldes) y concejales.

Al respecto, Mato señaló que algunos de los planteamientos de la misión "ya pueden ser asumidos" de cara a estos comicios.