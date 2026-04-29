Acusado en causa por corrupción en España dice que Sánchez era el jefe de "banda criminal"

Aldama, una de las piezas clave del caso por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid, cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las entregas de dinero al exministro nombrado por Sánchez, y apuntó directamente al presidente asegurando que conocía de estas "mordidas": lo "tenía claro y lo sabía".

El comisionista y empresario reconoció estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso.

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", señaló sobre esa banda, y ubicó a Koldo García, exasesor del exministro y también acusado en el juicio, en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que decidió colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, reiteró que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín en 2019, cuando le dio las gracias porque sabía "perfectamente" todo lo que estaba haciendo.

Mientras ocurría la declaración en el Supremo, el Gobierno mostró su "total tranquilidad", asegurando que lo que se conoce de Aldama es que es "un gran mentiroso" y recordando que en juicio los acusados tienen derecho a mentir, tal y como la propia ley les reconoce.

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Sánchez ha venido negando cualquier tipo de relación con Aldama o que hubiera mantenido con él alguna reunión, tal y como aseguró en su comparecencia el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del Senado.

Además, el partido de Sánchez -y al que pertenecía Ábalos-, el PSOE, avanzó este miércoles que volverá a pedir amparo al Tribunal Supremo para actuar ante las "injurias" de Aldama e impedir que les "difame impunemente" ya que, sostiene, "no existe financiación ilegal" en la formación.

"Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos", recalcaron fuentes del PSOE.

En su declaración, Aldama señaló que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados -Ábalos y García- 10.000 euros en efectivo para "gastos" y que llegó a llevar al ministerio hasta 250.000 euros en una mochila.

Además, también afirmó que Ábalos hizo gestiones en nombre del Gobierno español primero para apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019, y luego para situarse del lado del entonces Gobierno de Nicolás Maduro tras la "presión" del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, el empresario supuestamente entregó en Caracas, antes de que Sánchez reconociera al opositor como "presidente encargado" de Venezuela, una carta a Guaidó, diciéndole que venía de las más altas instancias.

Sin embargo, por supuestas presiones de Zapatero y del Gobierno de Maduro, más tarde llamó a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien conocía desde 2014, para decirle que se habían hecho "las presiones necesarias" y que Sánchez iba a renegar de Guaidó.