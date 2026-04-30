Uruguay triplica la venta de carne y se prepara para el día de mayor consumo en el año

El presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), José Luis Fernández, explicó -en conversación con la Agencia EFE- que el 30 de abril es un día de “mucha venta”, debido a la arraigada costumbre de reunirse con amigos, familiares o compañeros de trabajo para consumir carne a la parrilla.

Según detalló Fernández, el “punto de venta top” para esta festividad es el tradicional asado de tira, un corte vacuno cuya demanda y comercialización puede llegar a cuadruplicarse durante esta fecha.

No obstante, el líder de la UVC advirtió que este año existe “un poquito menos de faena” de ganado local, lo que ha limitado ligeramente la oferta de carne uruguaya.

Alta demanda

Para contrarrestar esta caída en la oferta y la alta demanda, las carnicerías se han abastecido de antemano y el mercado está importando entre un 10% y un 12% de asado argentino, un producto que Fernández calificó de “buena calidad” y que sirve para complementar el faltante nacional.

En cuanto a los precios, el presidente de la UVC reconoció una “leve subida” para el consumidor final. Según explicó, la carne uruguaya y la media res experimentaron tres incrementos durante el mes de abril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Uruguay inaugura “hub” tecnológico para defensa que beneficiaría también a Paraguay

Sin embargo, el sector ha logrado mitigar este impacto al incorporar carne importada de Brasil para equilibrar la ecuación comercial, lo que permite mantener los precios generales entre un 20% y un 22% por debajo de lo que estarían sin esta alternativa.

Diversificar la parrilla

Aun así, esta importación brasileña no se aplica en la actualidad al asado de tira. Fernández reveló que hace dos años ingresó asado desde Brasil pero “no dio resultado porque era más duro”, motivo por el cual los frigoríficos decidieron suspender la importación de esa mercadería específica.

Frente a esta coyuntura, los uruguayos también optan por diversificar la parrilla. El líder gremial destacó que muchos consumidores eligen el pulpón, un corte sin hueso que, aunque resulta un 20% más caro que el asado de tira, ofrece un “muy buen rendimiento”.

Lea más: Argentina sigue a Uruguay y ratifica el acuerdo UE-Mercosur

Otras alternativas demandadas en menor cantidad son el entrecot, el bife ancho, la picaña y la entraña.

Fernández equiparó la magnitud económica de esta jornada con las ventas del 23 y 24 de diciembre, aunque matizó que -mientras en las fiestas de fin de año el consumo se reparte con el cordero, el lechón y las carnes rellenas- el 1 de mayo el asado de tira se erige como el protagonista indiscutible.