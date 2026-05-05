Presidente taiwanés usa avión del rey de Eswatini y esto dijo al volver a Taipéi

“El pueblo taiwanés es un pueblo del mundo. El pueblo taiwanés tiene derecho de relacionarse con el mundo”, declaró Lai Ching-Te en el aeropuerto de Taipéi, tras regresar en el avión del rey de Eswatini.
El viaje de Lai a Eswatini estaba programado para el 22 al 26 de abril para conmemorar el 40 aniversario del ascenso del rey Mswati III al trono y su 58 cumpleaños.
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Pero el viaje fue aplazado luego de que Seychelles, Mauricio y Madagascar le revocaron el permiso de sobrevuelo bajo “intensa presión” de China, según un alto cargo taiwanés.
China considera que Taiwán es parte de su territorio y rechaza la participación de la isla en organismos internacionales y sus relaciones con otros países.
Estados Unidos criticó la “campaña de intimidación” de China luego del aplazamiento del viaje de Lai.