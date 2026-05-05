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05 de mayo de 2026 a la - 13:59

Presidente taiwanés usa avión del rey de Eswatini y esto dijo al volver a Taipéi

Lai Ching-te, presidente de Taiwán. “El pueblo taiwanés es un pueblo del mundo. El pueblo taiwanés tiene derecho de relacionarse con el mundo”, declaró.
Lai Ching-te, presidente de Taiwán. “El pueblo taiwanés es un pueblo del mundo. El pueblo taiwanés tiene derecho de relacionarse con el mundo”, declaró.RITCHIE B. TONGO

TAIPÉI. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que la isla de gobierno democrático tiene el “derecho de relacionarse con el mundo”, al regresar de una visita a Eswatini, el único aliado de Taipéi en África.

Por AFP

“El pueblo taiwanés es un pueblo del mundo. El pueblo taiwanés tiene derecho de relacionarse con el mundo”, declaró Lai Ching-Te en el aeropuerto de Taipéi, tras regresar en el avión del rey de Eswatini.

El viaje de Lai a Eswatini estaba programado para el 22 al 26 de abril para conmemorar el 40 aniversario del ascenso del rey Mswati III al trono y su 58 cumpleaños.

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Pero el viaje fue aplazado luego de que Seychelles, Mauricio y Madagascar le revocaron el permiso de sobrevuelo bajo “intensa presión” de China, según un alto cargo taiwanés.

China considera que Taiwán es parte de su territorio y rechaza la participación de la isla en organismos internacionales y sus relaciones con otros países.

Estados Unidos criticó la “campaña de intimidación” de China luego del aplazamiento del viaje de Lai.