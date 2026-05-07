Milei ratifica a su jefe de Gabinete pese a la investigación por enriquecimiento ilícito

“Los números están en orden y van a ser presentados. A nosotros no nos genera ninguna preocupación", dijo Milei sobre la declaración jurada del funcionario, que según adelantó, será entregada antes del plazo previsto el 31 de julio, en una entrevista con el canal LN+.

Milei aseguró que cree en la honestidad de Adorni y que permanecerá en su cargo, al tiempo que señaló que no mantendría en su Gobierno a funcionarios sospechados de corrupción.

“Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios adentro de mi Gobierno. Si he ejecutado a todos los que tenían una posible mancha, los ejecuté a todos”, declaró.

Horas antes, la jefa del bloque oficialista en el Senado de Argentina y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había reclamado este miércoles que el jefe de Gabinete presente su declaración patrimonial para no afectar más al Gobierno.

Según Milei, las declaraciones de Bullrich se habían adelantado a un proceso que igualmente iba a concretarse, debido a “la dinámica de la Justicia”.

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Consultado sobre declaraciones en la Justicia del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni le había pagado 245.000 dólares en distintas cuotas, Milei cuestionó la credibilidad del testimonio.

El jefe de Estado defendió además el principio de presunción de inocencia y criticó al periodismo por, según dijo, actuar “de fiscales y jueces” al emitir condenas anticipadas.

Mientras tanto, la Justicia argentina avanza con las investigaciones sobre el patrimonio del funcionario. Las recientes declaraciones de los testigos sobre las operaciones inmobiliarias y los viajes al exterior que realizó junto a su familia señalaron a la fiscalía que gastó casi 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con los ahorros de su última declaración jurada, que fueron de 42.500 dólares.

A diario se conocen nuevas revelaciones sobre los gastos de Adorni en los últimos años y la imagen negativa del Gobierno crece en las encuestas, según diversos sondeos de opinión pública.

El jefe de Gabinete se defendió el pasado 29 de abril de las acusaciones en su contra durante una tensa sesión en la Cámara de Diputados, a la que asistió Milei para darle su respaldo.