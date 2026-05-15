Inflación mensual se modera en Argentina, aunque persiste crisis

Argentina registró una inflación mensual de 2,6% en abril, primer dato a la baja en 11 meses, según el instituto nacional de estadística Indec.

El índice de precios de bienes y servicios venía al alza desde mayo de 2025, hasta alcanzar el pico de 3,4% el mes pasado.

El dato de abril es el más bajo desde el publicado en noviembre, cuando marcó 2,5%. Sin embargo, en los últimos 12 meses la inflación acumulada es de 32,4%, todavía alta para los argentinos.

Promesa de campaña

La baja del índice de precios fue una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei.

Cuando asumió en diciembre de 2023 y devaluó el peso a la mitad, la inflación anual rondaba el 211%. Dos años después, y tras un draconiano ajuste fiscal, el indicador bajó al 31,5%, el más bajo en ocho años.

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“Retornando a la normalidad”

El mes pasado los precios de los alimentos y bebidas contribuyeron a desacelerar la inflación.

“Retornando a la normalidad”, celebró en X el presidente argentino Javier Milei, quien dijo que el dato se consiguió “a pesar de los intentos golpistas” de la oposición y del “shock externo” producto de la guerra en Medio Oriente.

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Más tarde, en una entrevista con el canal de streaming Neura Media, el mandatario dijo que solo sentirá “alivio” cuando el dato “sea cero”.

En la calle

“En este país todo aumenta cada dos minutos”, dijo a la AFP Adriana García, profesora de francés de 60 años, que añadió que consideraba el dato oficial como “un dibujo (una mentira) que no se constata en la vida cotidiana”.

“Yo no creo que el número refleje lo que está pasando. El transporte aumenta cada dos minutos, el subte es carísimo”, ejemplificó.

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De acuerdo al Indec, el transporte fue el concepto que más empujó la inflación del mes, con 4,4%. El pasaje de metro en Buenos Aires cuesta desde el 1 de mayo 1.490,36 pesos (1,05 dólares).

“La gente no siente tanto la baja en la inflación básicamente porque los salarios quedaron rezagados con respecto a la inflación”, dijo a la AFP el economista Guido Zack.