Por primera vez una mujer preside el estratégico Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta, una experta ingeniera, se convirtió en la primera mujer que dirigirá el canal del Panamá en más de un siglo de operaciones de la estratégica vía interoceánica. Estuvo al frente de las obras de ampliación del canal en 2016, una construcción que ha permitido triplicar su capacidad y que demandó una inversión de más de 5.000 millones de dólares.

La nueva administradora fue designada por la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y anunciada por el mandatario panameño, José Raúl Mulino. La ACP es un ente autónomo del gobierno.

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“He hablado con la nueva administradora (...) para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños”, afirmó Mulino en su cuenta de X.

Trayectoria y conocimiento del canal

Espino de Marotta, con más de 40 años en el canal, asumirá su cargo en septiembre por un período de siete años. Actualmente es la subadministradora de la ruta y sustituirá en el cargo a Ricaurte Vásquez.

“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes, asegurando ese futuro y esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá siga creciendo”, dijo Espino de Marotta en una breve comparecencia.

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El canal de Panamá, una proeza de la ingeniería por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial, fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. En 1999 Washington cedió el control a Panamá tras la firma de tratados bilaterales.

Hasta le fecha ninguna mujer había ocupado el cargo de administradora.

“Techo de cristal”

La “oportunidad” de liderar la ampliación del canal le ayudó a percibir el “techo de cristal” que enfrentan las mujeres “en ámbitos no tradicionales”, señaló la administradora designada.

Licenciada en Ingeniería Marina por la Texas A&M University, será la cuarta persona de nacionalidad panameña en dirigir la ruta desde que es gestionada por el país centroamericano.

El canal prevé invertir unos 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar su negocio con dos nuevos puertos, un gasoducto y un embalse para garantizar el agua y evitar nuevas restricciones en el tránsito de buques por las sequías.

Este plan “es la guía” para los próximos años, anticipó Espino de Marotta.

Disputa legal y de potencias económicas

Panamá se encuentra inmersa en una disputa legal, luego de que la justicia local anulara el contrato por el cual una filial de la hongkonesa Hutchison operaba dos puertos en las entradas de la ruta.

La empresa recurrió a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París y reclama a Panamá unos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

“Es una destacada profesional” que ha “liderado” proyectos “complejos”, “claves” y de “alto impacto” , afirmó el ministro del canal, José Ramón Icaza.