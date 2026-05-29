Fuerte reacción y una advertencia de Lula, tras la designación como terroristas a PCC y Comando Vermelho

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Brasil no aceptará un trato de “país de pacotilla”, después de que el Gobierno de Estados Unidos designara como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales del gigante suramericano.

“No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla”, dijo en un evento oficial, visiblemente enojado. “No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia”, advirtió Lula.

A pesar de la oposición del ejecutivo de Lula, el Gobierno estadounidense designó el jueves como organizaciones terroristas a los grupos criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Conversación con Trump

El mandatario, que buscará la reelección en las elecciones de octubre, había reiterado su oposición a esta medida durante su visita este mes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Brasil lleva años combatiendo el PCC y el CV, las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico, desde su aparición en cárceles brasileñas.

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La decisión de Estados Unidos tuvo lugar dos días después de que Trump recibiera en privado al gran rival de Lula en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro. El legislador aseguró haberle pedido al republicano que tomara esa medida.

Otros grupos narco

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

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Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones -policiales, de inteligencia y contrainsurgencia- a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo.