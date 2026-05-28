Estados Unidos declara terroristas globales al PCC y al Comando Vermelho

El gobierno de los Estados Unidos anunció de manera oficial la designación del Primer Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la medida impulsada por la administración de Donald Trump. Según el informe oficial, esta calificación de grupos terroristas internacionales entrará en vigencia efectiva el próximo 5 de junio de 2026.

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Esta decisión, que ya se venía rumoreando con fuerza desde marzo de este año, coloca a ambas facciones criminales brasileñas en el mismo nivel de peligrosidad extrema que los grupos extremistas internacionales, el Cártel de Jalisco Nueva Generación o el Tren de Aragua.

“CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, cuentan con miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías, funcionarios públicos y civiles brasileños. Su influencia y redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, abarcando nuestra región y nuestro país”, argumentó Rubio.

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Advirtió que los tentáculos de estas bandas criminales ya traspasaron las fronteras sudamericanas para meterse en territorio estadounidense. En ese sentido, enfatizó que el objetivo de la Casa Blanca es asfixiar sus vías de financiamiento y cortarles el oxígeno logístico.

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Interrumpirán fuentes de financiación y llegaría a Paraguay

Mediante esta designación, se anunia que se la administración de Trump utilizará todos sus recursos e interrumpirá las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos.

En ese sentido, se podría ordenar el congelamiento de todos los activos, bienes y cuentas bancarias que estas organizaciones o sus testaferros tengan en el sistema financiero norteamericano.

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Esta medida enciende las alarmas en el mercado paraguayo, especialmente en la zona fronteriza con Brasil. Cualquier comercio local que, por negligencia o complicidad, termine haciendo negocios o prestando servicios a firmas ligadas al PCC o al Comando Vermelho, se expone a ser sancionado por Estados Unidos.

Paraguay ya catalogó al PCC y al Comando Vermelho como terroristas

La decisión de Washington coincide con la postura que ya había tomado el gobierno paraguayo. En octubre del año pasado, el Paraguay ya había calificado formalmente al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas internacionales.

El PCC opera desde hace más de una década en suelo paraguayo, y había tomado el control casi total de las penitenciarías del país, donde habían liderado motines sanguinarios, decapitaciones y ejecuciones por encargo.

Por su parte, el Comando Vermelho extendió su poder logístico principalmente en los departamentos del norte de la región Oriental. Hasta ahora maneja con violencia el tráfico internacional de armas de grueso calibre y la producción de drogas.