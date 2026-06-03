El 'Ni una menos' vuelve a colmar las calles de Argentina y alza la voz ante feminicidios

Multitudes compuestas de manera mayoritaria por mujeres se reunieron con pancartas y banderas en las inmediaciones del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, así como en las zonas céntricas de importantes urbes como San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Mar del Plata.

Mujeres de todas las edades colmaron las calles para reclamar contra la Justicia, el Ejecutivo y el Parlamento, algunas de ellas con mensajes como: "Cada 31 horas un varón mata una piba (chica). Estamos hartas".

Agrupaciones feministas, partidos políticos opositores y distintos sindicatos acompañaron este undécimo aniversario de la primera marcha del 'Ni una menos', colectivo nacido en 2015 que para este año convocó a la movilización bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".

"Estamos ante un Gobierno nacional que pone en retroceso muchos de los logros del movimiento feminista en los últimos años", dijo a EFE la economista y referente feminista Luci Cavallero desde el centro de la protesta en Buenos Aires.

Las organizaciones feministas denuncian que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género fueron recortadas y las áreas que se ocupaban del diseño y ejecución de las políticas públicas fueron desmanteladas o cerradas.

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Una de las movilizaciones más importantes de la jornada tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, donde fue asesinada Vega y que en los últimos días ha registrado numerosas protestas contra las autoridades locales en torno a la búsqueda de la joven, hallada desmembrada en un descampado el pasado sábado.

Claudio Barrelier, de 33 años y único imputado por este crimen, fue detenido después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor ingresando a su domicilio sin que se la viera salir.

La abuela de la niña, Elizabeth Fernández, denunció este miércoles en declaraciones a la prensa local la inacción policial tras la denuncia de la familia de la desaparición de su nieta y, entre lágrimas, agregó: "Fue y sigue siendo una tortura porque a mi nieta la mataron y la siguen matando".

La familia de Vega demoró el velatorio de la niña para participar de la marcha en esa ciudad, que transcurrió bajo la lluvia y encabezada por una enorme pancarta que leía "Justicia por Agostina" e incluía reclamos al gobernador provincial, Martín Llaryora, por mejoras en el sistema judicial local.

En Buenos Aires, Cavallero dijo a EFE que el asesinato de Vega es un caso de "desidia organizada desde el Estado", el cual "pone en duda permanentemente la vida de las jóvenes".

Oriana Ruiz, de 28 años y estudiante del profesorado de Lengua y Literatura, se acercó a la protesta en Buenos Aires y expresó a EFE su preocupación ante el modo en que el Gobierno de Milei afronta la violencia machista en el país: "Tenemos un presidente que dijo que la palabra 'femicidio' tiene que cambiarse y que (esos crímenes) bajaron (en cantidad)".

En Argentina, una mujer fue asesinada por razones de género cada 44 horas durante 2025, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina divulgado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo que significarían 200 víctimas frente a las 228 del año anterior (-12,3%).

Estos datos, sin embargo, fueron cuestionados por organizaciones feministas, que sostienen que las estadísticas judiciales no recogen todos los casos y que hubo al menos 71 víctimas más.

En medio de otras miles de mujeres, Ruiz hizo una propuesta: "Dentro de poco viene el Mundial (de fútbol), que no se olvide esto. Que se siga hablando, sobre todo entre los varones, sobre sus comportamientos".