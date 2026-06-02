Los oscuros detalles detrás del brutal femicidio de Agostina Vega en Argentina

A días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado de la ciudad de Córdoba, la investigación avanza para reconstruir las últimas horas de la adolescente de 14 años, desaparecida desde el sábado 23 de mayo. Los primeros datos de la causa exponen una trama de horror que tiene como único detenido e imputado por feminicidio a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años con antecedentes penales que ya se encuentra alojado en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba, Argentina.

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Durante la jornada, se realizaron peritajes y se recabaron testimonios de los allegados del propio sospechoso.

Los informes forenses preliminares comenzaron a echar luz sobre la crueldad del ataque. Según datos, la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual y la causa del deceso fue una asfixia mecánica.

Los investigadores buscan determinar científicamente la data exacta de la muerte para cruzarla con los movimientos del acusado.

El auto lavado y la “espalda mojada”: el relato de la expareja

Una de las declaraciones más impactantes de la jornada la brindó Soledad, expareja de Barrelier y dueña de un Ford Ka que el sospechoso utilizó durante los días en que Agostina era intensamente buscada. El vehículo es señalado por la justicia como el medio empleado para trasladar el cuerpo de la niña hasta el descampado.

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Soledad recordó ante los medios que Barrelier le pidió prestado el auto con la excusa de “llevarle ropa a su tío”. Al regresar, la mujer notó un detalle físico llamativo: el sospechoso tenía la espalda completamente mojada. Posteriormente, el rodado fue llevado a un lavadero, una acción que la mujer describió como algo habitual. “Se lavó por lavar el auto”, afirmó.

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No obstante, el testimonio del dueño del lavadero sumó sospechas. El comerciante confirmó que el automóvil ingresó en condiciones muy inusuales. “Fue la primera vez que vimos el auto tan sucio, estaba completamente tapado de tierra”, relató.

“Lo desconozco como hijo”

En paralelo, la policía de Córdoba, apoyada por la división de canes, realizó al mediodía de este martes un allanamiento en la vivienda de Viviana, la madre del imputado, y bsucaba elementos que ayuden a cerrar la línea de tiempo del crimen.

El teléfono celular de Agostina sigue sin aparecer y es una pieza clave para saber si existió algún cómplice que ayudara a Barrelier a borrar pruebas o mover el cuerpo.

Quebrada por la situación, Viviana habló públicamente y soltó la mano de su hijo ante la gravedad de la imputación.

“Lo desconozco como hijo. Pido perdón a todo el mundo, esto me desbordó. Como madre yo creía en él; lo crie de una forma y él se hizo de otra. No lo entiendo”, expresó con visible dolor.

Concentración de causas y cambio de defensa

En el plano judicial, el Fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, ordenó que el fiscal de la causa, Raúl Garzón, concentre todas las investigaciones abiertas contra Claudio Barrelier. Esto incluye una causa del año 2025 por privación ilegítima de la libertad, delito por el cual el acusado ya había pasado 20 días tras las rejas antes de recuperar la libertad bajo fianza.

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El frente legal del imputado también sufrió modificaciones. Su abogado privado, Jorge Sánchez de Bianco, renunció a la defensa minutos antes de que se confirmara el hallazgo del cadáver de la menor.

Ante esto, el defensor oficial Jorge Cassini asumió formalmente su representación legal y mantuvo el lunes el primer contacto técnico con Barrelier dentro de la penitenciaría de Bouwer, donde permanecerá recluido mientras la fiscalía procesa las evidencias telefónicas y los rastreos biológicos en el automóvil.