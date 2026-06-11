Jefe de Gabinete de Milei admite que ahorraba “en negro como todos”

El jefe de ministros del presidente Javier Milei, que lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos en familia, dijo al canal LN+ que presentó ayer ante la Oficina Anticorrupción una nueva declaración jurada con correcciones.

“Por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, señaló.

Esa información también se incorporará a la investigación que lleva adelante la Justicia por sus presuntas inconsistencias patrimoniales.

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Patrimonio

Según el relato del ministro, todo el dinero provino de su actividad privada e inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018, antes de su asunción como vocero presidencial en diciembre de 2023.

“Reconstruyendo la historia, invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente unos 300.000 dólares” , dijo.

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Adorni reconoció que junto con su esposa eligieron mantener esos ingresos sin declarar “porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”.

Muchos argentinos desconfían históricamente del sistema bancario, marcados por sucesivas crisis económicas y fuertes escaladas inflacionarias.

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Giro en el discurso

El reconocimiento de estos fondos sin declarar implican un giro en el discurso del jefe de gabinete, quien el 29 de abril dijo ante el Congreso que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

Adorni, de 46 años, se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Milei desde el rol de vocero presidencial, del cual saltó en noviembre a la Jefatura de Gabinete.

El mandatario libertario mantiene un apoyo irrestricto a Adorni. En distintas oportunidades dijo que sabe que “tiene todo en regla”.

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La polémica inició en marzo, cuando los medios pusieron el ojo sobre un viaje oficial a Nueva York al que llevó a su esposa, así como viajes vacacionales en jet privado con su familia.

Otras filtraciones desencadenaron una investigación judicial sobre la compra en los últimos dos años de bienes inmuebles no declarados.

El ministro todavía no fue citado a declarar en el marco de esa investigación.