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25 de junio de 2026 a la - 12:30

Asistencia de expertos de Chile y México tras terremoto en Venezuela, claves para los rescates

El doble terremoto que sacudió Venezuela anoche Catia La Mar, La Guaira state, about 30 km northwest of Caracas, on June 25, 2026, as they mourn the death of a relative. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
El doble terremoto que sacudió Venezuela anoche Catia La Mar, La Guaira state, about 30 km northwest of Caracas, on June 25, 2026, as they mourn the death of a relative. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)135634+0000 FEDERICO PARRA

Venezuela sufrió anoche uno de los terremotos más devastadores de su historia. Miles de personas quedaron atrapadas bajo edificios. La asistencia de rescatistas de México y Chile será clave.

Aunque Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde el 2024, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ya confirmó que enviará ayuda humanitaria y equipos con rescatistas expertos en contextos de alta complejidad.

Los devastadores terremotos, dos sismos consecutivos, dejan más de 200 fallecidos, aunque la cifra podría dispararse a miles según estimaciones del Servicio Geológicos de Estados Unidos debido a la magnitud del efecto sobre los edificios.

Los potentes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico en la población, tanto en la región La Guaira, la más afectada, como en la capital Caracas.

Josó Antonio Kast, presidente de Chile.
Josó Antonio Kast, presidente de Chile.

“Acabo de conversar por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, dijo Kast en una publicación en X.

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“Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”, agregó.

Cerca de 700.000 venezolanos viven en Chile, la mayor comunidad de migrantes en el país.

Dos sismos de magnitud 7 sacudieron Venezuela, Una de las regiones más golpeadas fue Catia La Mar, en el estado de La Guaira.
Dos sismos de magnitud 7 sacudieron Venezuela, Una de las regiones más golpeadas fue Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

México, listo

Por su parte, el Gobierno mexicano confirmó el envío de un equipo militar de rescatistas y personal médico de México a Venezuela, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación se determinará el envío de “personal adicional que se requiera para poder ayudar”.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Sheinbaum detalló que por el momento las autoridades venezolanas pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Integrantes de la Protección Civil participan hoy, en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).
Integrantes de la Protección Civil participan hoy, en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2107 fue golpeado por el huracán Katia.

Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos. La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.