Asistencia de expertos de Chile y México tras terremoto en Venezuela, claves para los rescates

Aunque Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde el 2024, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ya confirmó que enviará ayuda humanitaria y equipos con rescatistas expertos en contextos de alta complejidad.

Los devastadores terremotos, dos sismos consecutivos, dejan más de 200 fallecidos, aunque la cifra podría dispararse a miles según estimaciones del Servicio Geológicos de Estados Unidos debido a la magnitud del efecto sobre los edificios.

Los potentes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico en la población, tanto en la región La Guaira, la más afectada, como en la capital Caracas.

“Acabo de conversar por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, dijo Kast en una publicación en X.

Lea más: Doble terremoto en Venezuela dejaría unos 10.000 fallecidos: estimación preliminar

“Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerca de 700.000 venezolanos viven en Chile, la mayor comunidad de migrantes en el país.

México, listo

Por su parte, el Gobierno mexicano confirmó el envío de un equipo militar de rescatistas y personal médico de México a Venezuela, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación se determinará el envío de “personal adicional que se requiera para poder ayudar”.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Lea más: Santiago Peña envía mensaje a Venezuela tras terremotos que dejaron miles de muertes

Sheinbaum detalló que por el momento las autoridades venezolanas pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2107 fue golpeado por el huracán Katia.

Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos. La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.