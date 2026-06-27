Casi 1.000 muertos en Venezuela: la cifra crece con rapidez, tras doble terremoto

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación en Venezuela, donde crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

Las últimas cifras oficiales revelan que al menos 920 personas fallecieron y unas 50.000 siguen desaparecidas. Entre las víctimas mortales están 28 portugueses, siete chinos y cinco españoles.

La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 300 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

Los partidos del Mundial de fútbol del viernes se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas en Venezuela.

La Guairá, zona de desastre

Si bien los temblores golpearon también a la capital Caracas, el balneario vecino de La Guaira fue el más afectado. Allí, altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros donde se pueden ver cuerpos.

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El gobierno restringió anoche el acceso a este estado costero y anunció su militarización.

Pobladores denuncian la escasa presencia de los cuerpos de rescate locales, mientras llegan los socorristas extranjeros.

“Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas”, dijo Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. “Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo”.

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Abuchean a presidenta venezolana

La presidenta Delcy Rodríguez -que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero- fue abucheada al llegar frente a un edificio desplomado en Caracas. “¡Fuera, fuera!”, le gritaron los vecinos.

Rodríguez dijo luego que recibió una llamada del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos reafirmó “su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales у asistencia humanitaria para las familias afectadas”, indicó Rodríguez en un mensaje en Telegram.

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Durante una alocución la madrugada del sábado, la mandataria dijo que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado La Guaira.

El Estado “está militarizado para garantizar la seguridad”, sostuvo Rodríguez.

Colapso total

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Entre más pasa el tiempo, se esfuma la posibilidad de hallar sobrevivientes.

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Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar. Delcy Rodríguez dijo que socorristas de 10 países más llegarán en las próximas horas.

Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado.

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El panorama es oscuro. La brigada chilena se encontró con las ruinas de un conjunto habitacional de varias torres en La Guaira, donde el olor a muerte domina el ambiente.

“El colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida”, dijo el jefe del contingente, Nadiomar Polanco.

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Redes sociales

El gobierno se felicita por algunos rescates aunque sin cuantificarlos. Su ministro de Comunicación publicó un video en el que aparece un policía bajando en rapel con una niña desde un edificio afectado.

El balance oficial de muertos es 920, pero el gobierno da cuenta apenas de unos pocos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra que maneja Naciones Unidas.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP en Ginebra que se desconocía el paradero de más de 50.000 personas. “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”, aseguró.

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Una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 60.000 personas.

Por redes se divulgan fotos de desaparecidos, la mayoría en La Guaira, mientras que los hospitales despliegan listados de los sobrevivientes que reciben atención médica.

“Francis murió”

Rescatistas logran sacar con vida a Patrick Vargas de los escombros en La Guaira. Los vecinos le preguntaban por alguien llamada Francis.

Un socorrista “llegó donde estábamos nosotros pero Francis murió”, respondió el joven de 21 años sobre una camilla. “No sé más nada, Francis quedó allá arriba muerta”.

Otros rescates a cargo de voluntarios y familiares pueden verse en redes sociales.

Tras la promesa de Trump de ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”, Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.