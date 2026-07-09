Precios del petróleo continúan al alza ante conflicto entre EE.UU. e Irán

Fue el segundo día consecutivo de aumentos de precios del crudo en respuesta al intercambio de ataques en marcha en Oriente Medio que prácticamente dio al traste con la frágil tregua entre Washington y Teherán.

Trump también revocó un levantamiento temporal de sanciones sobre la venta de petróleo iraní.

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Subida fue por encima del 1%

A las 02H30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1,4% a 74,52 el barril.

A su vez, el Brent del mar del Norte, referencia mundial, aumentaba 1,3% a 79 dólares el barril.

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Últimos ataques de EEUU alcanzan 90 objetivos militares en Irán

Funcionarios militares estadounidenses dijeron el miércoles que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques, dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y otros activos.

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Estados Unidos “completó una ronda adicional de ataques contra Irán, el 8 de julio, para degradar aún más la capacidad de Irán de atacar barcos comerciales y marinos civiles inocentes en el estrecho de Ormuz”, según un comunicado publicado en X por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).