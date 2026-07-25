Incendios descontrolados en España y Francia

Dos fuegos forestales independientes se unieron en el oeste de la Comunidad de Madrid para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25.000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y cerca de 70.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el “peor de la historia” en la región.

“Nunca viví algo parecido”, declaró Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de su casa en Aldea del Fresno, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Madrid.

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Salvar vidas, prioridad

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmóhoy desde una de las zonas afectadas que la “prioridad” es “salvaguardar vidas”.

La situación “sigue siendo compleja” porque “las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos”, agregó.

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Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2.000 personas están siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

“Todos los veranos hay incendios”, pero “este ha sido tremendo”, dijo a AFP Mar Nicolás, la alcaldesa de la población de Brunete, muy cerca de otras localidades desalojadas o afectadas por las llamas.

En la localidad de El Escorial, al noroeste de la capital, un histórico monasterio estaba envuelto en humo, constató una reportera de la AFP.

Francia: casi 200.000 evacuaciones

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército que interviniera para ayudar a extinguir las llamas, en medio del temor a que amenacen la ciudad de Burdeos y muchas bodegas prestigiosas situadas en esta región del suroeste del país.

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El ministro del Interior Laurent Nuñez indicó el sábado que 167.000 personas habían sido evacuadas en el departamento de Gironda, a las que se suman unas 30.000 desalojadas en las Landas.

Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes, que se preguntaban qué se encontrarían al regresar.