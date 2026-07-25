Más de 88.500 personas y 45.000 hectáreas afectadas en Madrid y Ávila por dos incendios

Estos dos graves siniestros no causaron daños personales reseñables por ahora. Sin embargo, un hombre fue encontrado muerto en la provincia de Valencia (este) por los equipos de extinción del incendio de un barranco y cinco personas más tuvieron que ser hospitalizadas, informó el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Manises.

España se ve azotada por un rosario de fuegos forestales de consideración diversa en una decena de provincias del norte, centro sur y este, con varios desalojos y confinamientos, como las 6.000 personas evacuadas de tres localidades de Castellón (este).

En Castellón una persona resultó quemada, tres afectadas por inhalación de humo y otras tres heridas, indicaron fuentes de los servicios de emergencia.

En el caso de la sierra oeste de Madrid, los afectados son 50.620, entre los 29.488 evacuados y los 21.132 confinados, informaron este sábado fuentes del Ministerio del Interior.

En Ávila son ya 30.000 los habitantes desalojados y 8.000 permanecen en los lugares de residencia con prohibición de salir, lo que totaliza 88.620 afectados en entre las dos provincias vecinas.

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Entre ambos incendios, suman más de 200 kilómetros de perímetro y afectan a unas 45.000 hectáreas, según los últimos datos del ministerio español para la Transición Ecológica.

El de la provincia de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas en un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de Madrid supera las 24.000 hectáreas quemadas en un contorno de unos 100 kilómetros.

Son fuegos "extremos", capaces de generar su propia meteorología, lo que complica la previsión de cómo evolucionarán, según alertaron este sábado varios expertos, es decir, "quedan fuera de la capacidad de extinción, pues emiten una energía de "más de 10.000 kW por metro".

Numerosas carreteras tuvieron que ser cortadas a causa de los siniestros, que avanzan favorecidos por un viento fuerte y cambiante y un relieve abrupto y muy arbolado. El valle del río Tiétar, de gran valor medioambiental, fue castigado duramente por las llamas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado que los dos siniestros de Madrid y Ávila, que se mantienen próximos entre sí, pasan a gestionarse como uno solo, de modo que se unificará el mando de operaciones.

Posteriormente, la emergencia nacional ya declarada en la zona se extendió a la provincia contigua de Toledo, también afectada por el fuego, para segurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos.

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, justificó la decisión de un mando único para gestionar de manera conjunta los fuegos y "ganar tiempo" en una situación crítica de miles de hectáreas quemadas.

La gravedad de la situación es tal que el municipio de Cenicientos (Madrid), donde se iba a instalar el mando único de las operaciones, también tuvo que ser desalojado y ahora se trasladará a Navalcarnero.

El rey Felipe VI también sigue la evolución de los incendios y durante el día conversó con una decena de alcaldes de municipios afectados.

El Ejecutivo desplegó 1.201 militares con 400 medios terrestres; más de 1.300 miembros de las fuerzas de seguridad con 60 vehículos, 110 de Protección Civil y más de 20 aeronaves.

A ello se añaden los equipos propios de las dos regiones afectadas (Madrid y Castilla y León), la ayuda de otras administraciones regionales, dos aviones desplegados desde Grecia, otros dos desde Italia y dos más ofrecidos por Turquía, además de un destacamento militar portugués.

Sánchez visitó hoy a la zona afectada y asistió a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde constató que la situación es "compleja".

En lo que va de 2026, apuntó Sánchez, hay al menos 130.000 hectáreas quemadas en toda España, por lo que insistió en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Las últimas semanas fueron especialmente graves en la provincia de Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32.000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro), el segundo siniestro más grande de este tipo en España desde que hay registros.