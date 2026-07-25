Movimiento estudiantil “Cucarachas” tumba al ministro de Educación en India, por escándalo en exámenes

“He enviado mi carta de dimisión al primer ministro”, declaró Pradhan en un comunicado publicado en la red social X.

El Partido Popular de las Cucarachas (CJP por sus siglas en inglés), que exige cambios en el sistema educativo tras repetidos escándalos en los exámenes, reaccionó inmediatamente.

“¡Larga vida al poder de los estudiantes!”, “la democracia ha triunfado”, escribió en las redes sociales este movimiento creado en internet y que se ha convertido en portavoz de las protestas.

“¡Lo hemos conseguido!”, celebró en Instagram su fundador, Abhijeet Dipke.

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Represión

Desde la brutal represión del lunes contra una manifestación estudiantil, miles de jóvenes ocupan día y noche una explanada del centro de Nueva Delhi, bajo la estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad.

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Además de los fraudes en los exámenes, denuncian las dificultades para encontrar empleo una vez terminados los estudios a pesar del fuerte crecimiento del país, y los métodos considerados autoritarios del primer ministro Narendra Modi.

El anuncio de la dimisión del ministro se produce horas antes de una reunión prevista entre el Gobierno y los representantes de los estudiantes.

“Nuestras reivindicaciones no han cambiado: la dimisión de Dharmendra Pradhan, la indemnización a las víctimas (de los exámenes anulados) y la retirada de las demandas presentadas contra los manifestantes”, reiteró el portavoz de las “cucarachas”, Ashutosh Rabka.

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros un proyecto de enmienda a la ley que permite “la puesta en marcha de procedimientos judiciales acelerados y sanciones severas” para las irregularidades en los exámenes.