China acusa a EE.UU. de “chantaje” a empresa argentina para bloquear acuerdo con Huawei

La disputa geopolítica y tecnológica entre las dos mayores potencias del planeta, Estados Unidos y China, abre una nueva grieta en Sudamérica. La Embajada de la República Popular China en Argentina emitió un comunicado oficial a través de su cuenta en X (@ChinaEmbArg), acusando frontalmente a la diplomacia de Estados Unidos de recurrir al chantaje mediante la amenaza de revocación de visados para obstruir de forma arbitraria la cooperación comercial entre una entidad argentina y la firma tecnológica china Huawei.

A través del pronunciamiento de su portavoz, la delegación china rechazó categóricamente lo que consideró una intromisión directa de Washington en los acuerdos comerciales de Argentina.

“Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”.

🇨🇳 Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos pic.twitter.com/ewuaK94Bp8 — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) August 6, 2026

Asimismo, la representación diplomática china cuestionó la coherencia del discurso norteamericano sobre valores institucionales e internacionales.

“Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas”.

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El trasfondo: presión a una cooperativa estratégica en Vaca Muerta

El origen de este choque internacional involucra a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), según reportes e investigaciones publicadas por medios argentinos reconocidos como el diario Clarín y el portal especializado EconoJournal. CALF es una cooperativa encargada de la distribución eléctrica y servicios de telecomunicaciones en la provincia de Neuquén, zona estratégica por albergar el mega yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta.

Según reveló Clarín, el Agregado de Asuntos Económicos de la Embajada estadounidense en Buenos Aires, Andrew Dilts, junto al embajador Peter Lamelas, advirtieron a representantes de la cooperativa neuquina que si concretaban la alianza o compra de tecnología de telecomunicaciones con la empresa china Huawei, el Gobierno de EE.UU. procedería a revocar las visas de ingreso a su país a los miembros de la mesa directiva.

De acuerdo con lo informado por Clarín, la medida de coerción afectaría a unos 18 directivos de la empresa argentina, correspondientes a 16 integrantes del Consejo de Administración, un síndico titular y un síndico suplente. La situación causó inquietud política a nivel regional, involucrando discusiones internas con el gobernador neuquino Rolando Figueroa y notas formales enviadas por CALF a la Cancillería argentina.

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La versión de Washington: seguridad nacional

Consultado al respecto, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, confirmó al diario Clarín la existencia de las advertencias a la firma patagónica, pero rechazó que se trate de un atropello a la soberanía de la Argentina. Según explicó el diplomático norteamericano, la medida responde estrictamente a la política de seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde la perspectiva de Washington, Huawei es catalogada como una compañía vinculada al Partido Comunista Chino y al aparato de defensa de Pekín. Bajo los lineamientos del Departamento de Estado de EE.UU. ampliados recientemente, se aplican restricciones de visados a personas u organizaciones del hemisferio occidental que celebren convenios tecnológicos o de infraestructura estratégica con firmas chinas consideradas un riesgo de seguridad o espionaje.

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