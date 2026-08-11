Bolivia: bus que debía trasladar a delegación de São Paulo tenía 86 kilos de marihuana

Agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Bolivia interceptaron el bus que debía trasladar a la delegación del equipo de fútbol brasileño São Paulo FC. Como parte del procedimiento, se encontró marihuana escondida en el interior del vehículo.

Según el medio boliviano ‘El Deber’, se encontraron 86 kilos de la droga que estaban ocultos en la cabina del conductor, esto último, según datos de la Policía local.

Además, el vehículo tenía como destino Santa Cruz, donde se esperaba que sean buscados los jugadores en el aeropuerto.

De momento, el mencionado medio asegura por este caso fueron aprehendidos dos conductores y un ayudante, quienes fueron trasladados hasta las instalaciones de la Unidad Móvil de Patrullaje.

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Equipo de São Paulo en Bolivia

El motivo de la presencia de la delegación del club brasileño en Bolivia es disputar el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar.

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El encuentro está previsto para hoy, martes, a las 21:30 (20:30 hora local) en el estadio Hernando Siles de La Paz.

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