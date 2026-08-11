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11 de agosto de 2026 a la - 19:18

Bolivia: bus que debía trasladar a delegación de São Paulo tenía 86 kilos de marihuana

Cinco personas, dos en uniformes militares y uno en abrigo naranja, junto a un autobús 'Cosmos' con paquetes en el suelo.
En Bolivia, el bus contratado para transportar a la delegación de São Paulo fue intervenido y se encontraron 86 kilos de marihuana.

Medios de Bolivia reportan que el bus que debía transportar a la delegación del equipo brasileño São Paulo FC en ese país fue detenido y en su interior se encontraron 86 kilos de marihuana. De momento hay tres aprehendidos.

Por ABC Color

Agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Bolivia interceptaron el bus que debía trasladar a la delegación del equipo de fútbol brasileño São Paulo FC. Como parte del procedimiento, se encontró marihuana escondida en el interior del vehículo.

Según el medio boliviano ‘El Deber’, se encontraron 86 kilos de la droga que estaban ocultos en la cabina del conductor, esto último, según datos de la Policía local.

Además, el vehículo tenía como destino Santa Cruz, donde se esperaba que sean buscados los jugadores en el aeropuerto.

De momento, el mencionado medio asegura por este caso fueron aprehendidos dos conductores y un ayudante, quienes fueron trasladados hasta las instalaciones de la Unidad Móvil de Patrullaje.

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Equipo de São Paulo en Bolivia

El motivo de la presencia de la delegación del club brasileño en Bolivia es disputar el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar.

El encuentro está previsto para hoy, martes, a las 21:30 (20:30 hora local) en el estadio Hernando Siles de La Paz.

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