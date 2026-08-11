Boca Juniors vs. Recoleta FC: octavos de final de la Sudamericana en vivo

El escenario de la gran cita no será La Bombonera, sino el estadio Tomás Adolfo Ducó, la casa de Huracán situada en el barrio porteño de Parque Patricios. El motivo de este cambio es que el mítico recinto xeneize se encuentra temporalmente inhabilitado debido a profundas mejoras en su campo de juego, cuyos trabajos de puesta a punto aún demandan tiempo.

El “Canario”, sin complejos y con hambre de gloria

Para el conjunto paraguayo, la premisa es clara: tiene todo que ganar y nada que perder. Su meteórica campaña internacional no es casualidad; el equipo llegó a esta instancia tras firmar una fase de grupos consagratoria, avanzando de forma invicta y liderando su zona.

En el camino, el humilde plantel ya demostró que no le teme a la jerarquía ajena, plantándose con autoridad y personalidad frente a pesos pesados del continente como el Santos de Brasil y el San Lorenzo de Almagro.

Boca Juniors vs. Recoleta FC: minuto a minuto en vivo

18:00 Recoleta FC, con equipo confirmado

El entrenador “Canario”, Jorge González Frutos presentará el siguiente equipo para visitar a Boca Juniors en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo y Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, Juan Alexander Franco y Pedro Ríos; Aldo Walmor González y Paul Charpentier. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Boca Juniors, con once definido

El conductor “Xeneize”, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, anuncia el siguiente once para recibir a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes,Milton Delgado y Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

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Recoleta FC, con formación definida para el duelo contra Boca Juniors

Con anticipación, Recoleta FC definió su alineación para el partido de este martes contra Boca Juniors, a celebrarse en Buenos Aires, a las 19:00, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Recoleta desafía a Boca Juniors, con mucho que ganar y poco que perder

El modesto Recoleta FC enfrenta este martes en Buenos Aires al poderoso Boca Juniors, a las 19:00, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors vs. Recoleta: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Recoleta FC disputan hoy la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Jorge González y el partido de Recoleta FC vs. Boca Juniors: “Ilusiona para todos”

Recoleta FC enfrenta el martes a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Piero Maza arbitrará el Boca Juniors vs. Recoleta por los octavos de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la nómina de jueces que tendrán a su cargo la conducción de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El chileno Piero Maza fue el elegido para arbitrar el esperado enfrentamiento entre Recoleta FC y Boca Juniors.

Boca Juniors y Recoleta FC jugarán el partido de ida en el estadio de Huracán

La Conmebol oficializó un cambio de último momento que altera los planes de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido de ida entre Boca Juniors y el paraguayo Recoleta, inicialmente previsto para disputarse en La Bombonera, fue mudado al estadio Tomás Adolfo Ducó.

Boca Juniors, rival de Recoleta FC, cortó la racha sin triunfos

Boca Juniors derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional de Argentina. El Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro es rival de Recoleta FC en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.