Socorristas buscan sobrevivientes del potente terremoto en Colombia que deja 111 muertos

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas en las calles mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños, constataron periodistas de la AFP.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07H34 locales (12H34 GMT), según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.

En Cali, la tercera ciudad de Colombia y una de las más afectadas, rescatistas removían con sus propias manos los escombros en busca de señales de vida.

“Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos”, dijo a la AFP el socorrista Nelson Moreno, que llegó para intentar rescatar a una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas. El padre de su amiga y el bebé de la mujer están heridos pero salieron con vida.

“Ahora necesitamos linternas y gafas” por el polvo, para seguir con las labores en la noche, añadió, rodeado de cientos de voluntarios con perros en el lugar.

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Los rescatistas arman cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan “silencio” para recibir las señales de vida de los atrapados.

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El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió hace apenas tres días, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

Hasta ahora se han presentado 47 réplicas, según la autoridad geológica.