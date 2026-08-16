Europa se bate con los incendios, que dejan tres muertos

La región de Aragón, en el noreste de España, desplegó este domingo un dispositivo antiincendio récord para luchar contra el fuego que se declaró el lunes y que se acercó a dos monasterios históricos de San Juan de la Peña.

Atizadas por el viento, las llamas se propagaron por 16.600 hectáreas (ha) y acarrearon la evacuación de más de 1.000 personas. Un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) implicado en las labores de extinción murió, informó el presidente regional, Jorge Azcón. Según medios locales, el vehículo en el que se desplazaba habría volcado.

Horas antes, el gobierno autonómico indicó que se logró “consolidar buena parte del perímetro” del incendio por la noche y que se pudo “avanzar en la contención del fuego”.

Por otro lado, en la provincia andaluza de Huelva, en el sur, el presidente regional, Juanma Moreno, reportó “la estabilización del incendio, tras 36 horas en las que no se ha detectado ningún foco” dentro del perímetro.

Según la televisión pública andaluza, Canal Sur, el fuego, que se desencadenó hace diez días, afectó 38.000 ha.

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Evacuado pueblo alemán por incendios en Bélgica

Un pequeño pueblo alemán cerca de Bélgica ordenó el domingo la evacuación parcial de sus residentes, ante el incendio que arrasa del lado belga de la frontera.

La oficina del alcalde de Monschau, una localidad de 12.000 habitantes, decidió evacuar dos calles “teniendo en cuenta la propagación actual del fuego y el humo”, así como las previsiones meteorológicas.

Cientos de bomberos movilizados en Portugal

Cientos de bomberos fueron movilizados en el norte de Portugal, donde el fin de semana se declararon varios focos de incendios, en especial cerca de la frontera con España.

Los principales sectores afectados son los de Torre de Moncorvo, Boticas, Chaves y Dine, donde cinco bomberos resultaron heridos el sábado.

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Dos muertos en Grecia

Dos personas fueron halladas muertas en la isla de Salamina, cerca de Atenas, donde el domingo se declararon casi simultáneamente dos incendios, lo que provocó la evacuación de cientos de personas, informaron los bomberos.

“Se encontraron dos cuerpos” cerca de la playa de Peristeria, en el sur de la isla, afirmó un miembro de los servicios de rescate contactado por la AFP.

Por otro lado, un incendio que se declaró el sábado en la isla de Esciros estaba prácticamente bajo control, según los bomberos.

Evolución favorable en las Landas francesas

Desde el jueves, unas 1.700 hectáreas han ardido en un bosque de pinos de las Landas francesas (suroeste).

Este domingo “la situación evoluciona de manera más bien favorable”, según el prefecto Gilles Clavreul, gracias a las bajada de las temperaturas, con una previsión de 28 grados por la tarde, frente a los 40 °C registrados cuando empezó el incendio. Unos 550 bomberos están trabajando en la zona actualmente.

En las Ardenas, un centenar de hectáreas han ardido desde el sábado por la mañana, algo “inédito en la historia reciente” de este departamento del noreste de Francia, según el vicedirector local de los bomberos, David Gouzou.

Según la prefectura, la situación en este momento es “más favorable”.