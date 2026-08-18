El principal paso terrestre entre Argentina y Chile reabre tras permanecer 34 días cerrado

La reapertura -en los primeros días solo al tránsito de transporte de carga- fue acordada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las coordinaciones de Argentina y Chile, después de evaluar los informes sobre la transitabilidad y las condiciones meteorológicas en ambos lados de la cordillera.

El cierre preventivo había comenzado el 14 de julio, debido a un frente de inestabilidad que afectaba especialmente a la alta montaña y que impedía garantizar condiciones seguras de circulación.

Entre este martes y el jueves, los camiones podrán circular exclusivamente desde Argentina hacia Chile, entre las 09.00 y las 21.00 horas locales (12:00 a 00:00 GMT), hasta el sector de Guardia Vieja.

A partir de ese punto, la circulación continuará de forma normal en ambos sentidos, según informaron las autoridades argentinas.

Las autoridades dieron prioridad a los camiones que llevan semanas aguardando en la playa de estacionamiento del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, Mendoza, a la espera del restablecimiento del corredor.

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Según datos oficiales de la provincia, cerca de 3.500 camiones permanecían este fin de semana a la espera de poder atravesar el Sistema Cristo Redentor, conocido como Paso Los Libertadores en Chile.

El esquema cambiará el viernes y el sábado, cuando se habilitará únicamente el tránsito de camiones desde Chile hacia Argentina, durante el mismo horario, hasta Uspallata. Desde allí, el tránsito volverá a desarrollarse con normalidad y en ambos sentidos.

La circulación de vehículos particulares, autobuses y turistas que quieran cruzar a Chile todavía no está habilitada: las autoridades indicaron que las condiciones y horarios para normalizar ese tránsito serán comunicados posteriormente

Durante varias semanas Vialidad Nacional realizó trabajos de despeje y mantenimiento invernal, que incluyó al Sistema Cristo Redentor entre los puntos de la red donde realizaron las tareas más intensas de limpieza de nieve, aplicación de soluciones antihielo y distribución de sal.

Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar el estado actualizado del paso y de las rutas antes de viajar, debido a que las condiciones meteorológicas en la cordillera pueden modificar nuevamente la operatoria.