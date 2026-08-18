Carne paraguaya reduce dependencia de Chile y busca crecer en nuevos mercados

De cara a la Noche de la Carne Paraguaya, que se realizará este jueves en Chile, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, destacó a ABC la importancia estratégica de este mercado para los productos cárnicos vacunos del país.

Burt explicó que Chile adquiere 20 cortes de exportación y es el único destino que compra todas las piezas cárnicas, por lo que continúa siendo un mercado estratégico para el complejo cárnico paraguayo. Además, señaló que Paraguay que representa una ventaja logística, debido a que en una semana el producto paraguayo puede estar en las góndolas del citado país.

Lea más: Exportación de carne paraguaya repunta en julio tras un primer semestre más débil

“Chile fue el primer país que realmente se jugó por la carne paraguaya y, a partir de ahí, fuimos desarrollando nuestra musculatura exportadora, que hoy representa uno de los pilares de la economía nacional”, acotó Burt.

Chile, principal destino de la carne paraguaya

La importancia de Chile se refleja en los registros oficiales que se constatan, en datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el país trasandino se mantiene como el principal mercado de la carne paraguaya. Anualmente se envían cerca de 121 millones de kilos por un valor promedio que supera los US$ 600 millones. (Gráfico)

En 2026, el informe del servicio veterinario oficial muestra que hasta julio fueron colocados 50.162.247 kilogramos de carne en Chile por un valor de US$ 352 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Participación de Chile se reduce

En los últimos años, Paraguay logró la apertura de nuevos mercados para su carne vacuna y, en otros destinos, fue consolidándose como proveedor, según los reportes del servicio veterinario oficial.

En esa línea, Burt fue consultado sobre la posibilidad de que a futuro se reduzca la dependencia de Paraguay hacia Chile. Comentó que desde el gremio observan una reducción de la participación que se venía sosteniendo cerca del 40% de las exportaciones y que ahora, indicó, “está bajando” alrededor del 30%.

“Ya se observó (la reducción) con la apertura de Estados Unidos y la de otros mercados, ahora se está esperando la habilitación de México. También se logró ingresar a Filipinas, Singapur y se mejoraron las condiciones comerciales con Taiwán e Israel, este último esta comprando más carne, lo mismo Canadá. Ahora, con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, esperamos exportar más a ese destino”, detalló.

Ante esto, añadió que “naturalmente” se dará esa diversificación de mercados, pero reiteró que Chile tiene una ventaja logística y comercial por lo que dijo que le conveniente a Paraguay mantener ese comprador.

Competencia de la carne brasileña

Por otro lado, en el mercado chileno también crece la participación de la carne brasileña. Al respecto, Burt precisó que “es muy fuerte la competencia” y si se analiza desde el punto de vista de precios, Brasil “es competitivo”.

Sin embargo, aseguró que el complejo cárnico nacional pudo sostener su participación debido a la reputación de ser un proveedor confiable y a la calidad de su producto.

“Paraguay también es un socio confiable y esa construcción de confianza nos permite reducir esa competencia agresiva que tiene Brasil comercialmente”, afirmó el industrial.

Noche de la Carne Paraguaya

Este jueves se realizará la Noche de la Carne Paraguaya en Chile, un encuentro que reunirá a importadores, autoridades, productores, frigoríficos, chefs y referentes gastronómicos de ambos países.

El gerente mencionó que la Noche de la Carne es uno de los eventos de promoción comercial más importantes del Paraguay, tanto por el nivel de los asistentes como por las relaciones comerciales que, aseguró, se construyeron con el país trasandino.

Lea más: Casi la mitad de la carne que se consume en Paraguay proviene de mataderos, según gremio de frigoríficos

Trabajar en la construcción de una marca país

En cuanto a las oportunidades que Paraguay todavía no está aprovechando con el citado comprador, subrayó que se debe seguir trabajando en la construcción de una marca país y también en la del producto en particular, de manera que se siga valorizando la carne.

“Este tipo de iniciativas son las que se llevan adelante en Chile e ir fortaleciendo la reputación de nuestra carne, que nosotros, los paraguayos, sabemos que es de las mejores del mundo, pero se requiere un trabajo de promoción, de marketing, de posicionamiento en los puntos de venta estratégicos. Es un trabajo que nunca termina”, destacó.

En lo que refiere a la promoción y el marketing de uno de los “productos estrella” del país, y sobre si ese trabajo depende más del sector privado que del público, sostuvo que las acciones deben realizarse en conjunto. Esto se refleja en las iniciativas impulsadas desde el gremio con la Embajada de Paraguay en Chile, además de otras autoridades, finalizó.