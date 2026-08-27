Nepal: Sube a 359 la cifra de fallecidos por masiva riada

Se trata del último balance difundido por la Policía nepalí en la plataforma X, en el que añade que 63 personas se encuentran recibiendo tratamiento en varios hospitales de Katmandú.

Un portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó a EFE que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros, principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

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El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque el documento preliminar de Katmandú no los ha registrado por el momento.

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Gran parte de las víctimas, según informan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río, bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos.