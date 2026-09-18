Senado de Bolivia crea una comisión para investigar denuncias contra el argentino Cerimedo

Roca dijo a los medios locales que la investigación busca aclarar los supuestos "actos dolosos" que Cerimedo pudo cometer "dentro de la administración pública" con implicancias administrativas y penales, aparte de los procesos que se siguen en la Fiscalía.

El legislador precisó que parte de los elementos a indagar serán las acusaciones de su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, en las constantes publicaciones que hizo en sus redes sociales.

La comisión está conformada por los parlamentarios del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Paola López y Marcelino Flores; además de los opositores de Alianza Libre José Sánchez y Roca; junto a los asambleístas de Unidad Eliana Acosta y Marcelo Cardona.

La instancia legislativa deberá tener listas las conclusiones de la investigación en 90 días.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra Beller y una causa por violencia de género por hechos que ocurrieron en julio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También está abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que fue trasladado de un penal en la región oriental de Santa Cruz a otro en La Paz.

El jueves, Beller declaró ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y entregó su teléfono celular en el que dijo "constan los audios, conversaciones y fotografías" que refrendan sus denuncias.

Este viernes debía realizarse otro acto judicial, en el que la Fiscalía pidió la incautación de la información que existe en el teléfono y la computadora de Cerimedo, pero quedó aplazado para octubre.

Los procesos contra Cerimedo han puesto bajo la lupa la relación que tuvo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, afirmaran que fue asesor personal del mandatario.

Lara denunció penalmente a Cerimedo y a la primera dama, María Elena Urquidi, en base a un audio en el que supuestamente conversan ambos para incidir en decisiones de Gobierno sobre algunos ministros y un exalto jefe policial.

Cerimedo admitió que es amigo de Paz, pero sostuvo que su colaboración fue informal, que nunca tuvo un contrato ni fue funcionario del Estado y negó haber influido en el Gobierno.

El argentino formó parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.