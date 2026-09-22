¿Quién es “El Gusano” Menocchio?

En una reciente entrevista que el mismo Luis Raúl “Gusano” Menocchio dio desde su lugar de reclusión, contó como fue recibido junto a su padre, por Alfredo Stroessner, durante su dictadura en Paraguay, quien les recibía constantemente como intercambio de favores, debido a que le dieron refugio en Argentina a la hermana del dictador, Heriberta Stroessner.

Esto le abrió las puertas desde joven para extender sus vínculos con el poder de turno, ya que hasta le habrían puesto un coronel que lo cuidadaba y que lo llevaba al Club Caracol, una discoteca que funcionó durante varios años en el límite de Asunción y Lambaré.

En Asunción consiguió una casa en la que organizaba multitudinarias y desenfrenadas fiestas que conglomeraba a altos políticos paraguayos, empresarios y modelos, y donde realizaba negocios.

Inicialmente se presentaba como un próspero empresario del rubro del entretenimiento y las telecomunicaciones, ya que fundó y administró la empresa de televisión por cable TV Cable Paraguay, emporio que cayó bajo escrutinio cuando fue procesado por piratería de señales de televisión y la venta fraudulenta de sus empresas a inversionistas locales e internacionales.

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Crímenes relacionados con Menocchio

A lo largo de los años, “El Gusano” Menocchio sumó sospechas y causas penales por el homicidio de al menos cinco personas.

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Entre los mismos, figura el ocurrido en agosto de 2004, cuando desaparecieron en Asunción el empresario nocturno Eduardo Fidel Maciel, dueño de la discoteca “Puerto Madero”, y su joven empleada y pareja Graciela Méndez. Días después, el 28 de agosto de 2004, sus cuerpos fueron hallados acribillados dentro de tambores -sellados con concreto- que fueron arrojados al río.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Paraguay, el doble homicidio tendría como móvil disputas económicas, cuentas impagas y supuestos nexos con el tráfico de drogas entre Maciel y Menocchio.

Tras ordenarse su captura por este crimen, Menocchio huyó de Paraguay hacia Argentina y, según relató a la revista Anfibia de Argentina, logró eludir a las autoridades paraguayas tras ser alertado por las mismas. También contó que escapó por la pasarela de Clorinda con una mochila con un millón de dólares y se sometió a cirugías plásticas en el rostro para adoptar la identidad de “Hugo Jara”.

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Asesinato en Argentina

Tras refugiarse en Argentina, Menocchio se relacionó con el cineasta y naviero argentino Claudio Nozzi, cuyo cuerpo fue hallado en marzo de 2005 encadenado y baleado flotando en el río Paraná, en la zona de Itatí, Corrientes.

“Hugo Jara” fue detenido en el yate de Nozzi y cuando las autoridades policiales tomaron sus dactilares, la Interpol comprobó que se trataba en realidad del prófugo de la Justicia paraguaya Luis Raúl Menocchio.

Estuvo preso cuatro años de forma preventiva por esta causa, pero debido a chicanas y vencimiento de plazos procesales, logró la libertad condicional a la espera del juicio.

En enero de 2011, fue asesinado el terrateniente Manuel Roseo y su cuñada Nelly Bartolomé en la estancia “La Fidelidad”, propiedad de 150.000 hectáreas en el Impenetrable Chaqueño.

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Según las autoridades, Menocchio organizó el crimen con un grupo de sicarios para apoderarse fraudulentamente de las tierras mediante documentos de compraventa falsificados.

Condenas, procesos y causas relacionadas

Actualmente, Menocchio cumple una sentencia de cadena perpetua en Argentina luego de que en mayo de 2012 la Cámara II en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña de Chaco, Argentina lo condenó a prisión perpetua por el doble homicidio calificado de Manuel Roseo y Nelly Bartolomé.

En julio de 2015, su propio abogado defensor en Corrientes, Ernesto “Tito” González, fue asesinado a tiros en una confitería por un cliente insatisfecho vinculado a otra causa, evento en el que nuevamente reflotó mediáticamente el nombre del “Gusano”.

Debido a que cumple condena a perpetuidad en Argentina, las causas penales en Paraguay por el homicidio de Maciel y Méndez, así como sus procesos por estafa y piratería, quedaron paralizados judicialmente tras su fuga.

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Las causas pendientes en la justicia paraguaya son por el doble homicidio doloso de Maciel y Méndez por el que fue imputado como autor intelectual y material del asesinato.

También mantiene procesos abiertos por la venta fraudulenta de la empresa TV Cable Paraguay y otras maniobras financieras realizadas antes de su huida. Menocchio actualmente cumple sus condenas en la cárcel de Rawson, Argentina.