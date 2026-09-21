Guarambaré: atrapan a presuntos implicados en crimen ocurrido tras un partido de fútbol

Los detenidos en el marco de la investigación del crimen ocurrido en Guarambaré en julio pasado fueron identificados como José Junior Gómez Morínigo y Julio César Morales.

Ambos habrían sido los encargados de guardar y ocultar las armas de fuego que fueron utilizadas en aquella gresca en la perdió la vida Néstor Rodrigo Pintos Gutiérrez (33), tras recibir un impacto de bala en el mentón.

Durante los allanamientos efectuados por agentes del Departamento Especializado en la Investigación de Homicidios, también se incautaron varias evidencias como teléfonos celulares, vestimentas y calzados.

El feroz tiroteo se desató al final de un partido de fútbol entre el club 25 de Septiembre, que jugaba de local y el Luis Alberto de Herrera.

En un principio se creyó que la pelea se debió al resultado del encuentro deportivo.

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Sin embargo, luego los investigadores descubrieron posteriormente que en realidad, se trató de una batalla campal entre presuntos traficantes de estupefacientes que disputaban el control de un sector de la ciudad.

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De acuerdo con datos proveídos por los investigadores, una de las facciones que en ese momento operaba en el barrio Alegre de Guarambaré respondía a la organización criminal conocida como Clan Rotela, mientras que sus enemigos supuestamente gozaban de las protección de algunos capos del Primer Comando Capital (PCC), que estarían afincados y operando desde la clandestinidad en esa misma localidad.

Pruebas claves dieron un giro a la investigación de crimen en Guarambaré

La pelea se inició en las gradas e inmediatamente se trasladó a las calles adyacentes, donde se escucharon estallidos de bombas y ráfagas de disparos Los pocos policías que estaban en el sitio para resguardar el espectáculo futbolero nada pudieron hacer para separar a los bandos antagónicos.

Cámaras de circuito cerrado y algunos testigos filmaron el enfrentamiento. En una de las imágenes se observa a Pintos avanzar agazapado con un arma en mano; luego se parapetó detrás de un vehículo estacionado, donde finalmente sufrió el balazo que lo mató.

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Inicialmente se pensó que el disparo que mató a Pintos provenía de uno de los policías que habían quedado atrapados en el fuego cruzado. Sin embargo, tras la autopsia, la determinación de la trayectoria de la bala y la ubicación de los uniformados al momento de la caída de la víctima, la sospecha inicial se desvaneció.

Ahora se manejan datos de que Pintos pudo haber sido asesinado por miembros de la banda rival, señalaron las fuentes.