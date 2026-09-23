Nombran caballero a un paraguayo en la Orden del Camino en España

La Orden del Camino de Santiago celebró en Galicia su 30° Capítulo General, con una agenda orientada a fortalecer los vínculos entre sus integrantes y promover el patrimonio cultural y espiritual relacionado con las rutas jacobeas.

El programa incluyó ceremonias institucionales, exposiciones y un congreso internacional que reunió experiencias culturales y religiosas de Italia, Rusia, Argentina, México, Angola, Venezuela, Colombia, Brasil y Paraguay. Las jornadas generaron un espacio de intercambio sobre el legado de las peregrinaciones y su capacidad para conectar tradiciones, instituciones y comunidades de distintos países.

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En su trigésima edición, el Capítulo General permitió renovar los compromisos asumidos por los miembros de la organización, incorporar nuevos integrantes y compartir iniciativas vinculadas con la preservación y difusión de los valores del Camino. El encuentro también reforzó el relacionamiento entre una red internacional conformada por personas de diferentes ámbitos profesionales e institucionales.

Paraguayo fue incorporado como caballero a la Orden del Camino de Santiago

Como parte de las actividades, el paraguayo Enrique Rodríguez, fue incorporado como caballero de la Orden durante una ceremonia realizada el 18 de julio en Santiago de Compostela.

“Para mí no se trata simplemente de una distinción personal, sino de un reconocimiento que invita a renovar el compromiso con determinados valores que considero fundamentales, como el servicio, la integridad, la solidaridad y la búsqueda permanente del bien común”, expresó Rodríguez.

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A partir de su incorporación, Rodríguez manifestó su interés en contribuir a una mayor presencia de las expresiones culturales paraguayas dentro de los espacios internacionales relacionados con la Orden. La agenda del congreso incluyó, en ese contexto, una breve presentación sobre la peregrinación de la Virgen de Caacupé.

El ingreso implica la adhesión a principios relacionados con el servicio, la hospitalidad, la solidaridad y el cuidado del patrimonio vinculado con el Camino de Santiago.

Sobre la Orden del Camino de Santiago

De acuerdo con la información difundida por la institución, la Orden cuenta actualmente con 1.767 caballeros y damas de 44 países, provenientes de ámbitos empresariales, financieros, culturales, políticos, judiciales, sanitarios, religiosos y sociales.

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La Orden del Camino de Santiago es una organización contemporánea dedicada a promover y preservar el patrimonio cultural y espiritual asociado con las rutas jacobeas, además de impulsar iniciativas de cooperación, intercambio y solidaridad entre sus integrantes.

Aunque adopta denominaciones y elementos ceremoniales inspirados en antiguas tradiciones de caballería, es una institución diferente de la histórica Orden de Santiago, surgida en el siglo XII. Su actividad capitular se encuentra documentada desde 1997.