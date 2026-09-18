Trabajar en España: requisitos, inscripción y fechas del programa de migración laboral

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) dio a conocer los detalles del Programa de Migración Circular Laboral, una iniciativa que permite a trabajadores paraguayos del área rural prestar servicios de manera legal, temporal y segura en el sector agrícola de España.

A continuación, te presentamos una guía práctica para responder a todas las dudas sobre el proceso de postulación y los beneficios que contempla.

¿En qué consiste el programa y quiénes pueden participar?

La migración circular laboral ofrece la oportunidad de adquirir experiencia y trabajar de forma formal y temporal en empresas agrícolas habilitadas en España, principalmente en la recolección de productos frutihortícolas.

Perfil requerido: la oportunidad está dirigida a ciudadanos paraguayos provenientes del área rural.

Compromiso obligatorio: al término del contrato, es requisito indispensable regresar a Paraguay. El cumplimiento de este retorno habilita la posibilidad de futuras recontrataciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Migración circular: Paraguay abre nueva convocatoria para que 200 agricultores vayan a España a trabajar

¿Dónde anotarse y cómo aplicar?

La postulación y la intermediación laboral son 100% gratuitas y se realizan a través del portal oficial del Gobierno:

Ingresá al portal emplea.mtess.gov.py

Creá tu usuario en EmpleaPy y completá detalladamente tu perfil profesional/laboral

Buscá la oferta activa identificada como “Programa de migración circular laboral” y enviá tu solicitud

El MTESS aclara que ningún intermediario ni gestor privado está autorizado para cobrar dinero. La postulación no tiene costo y nadie puede garantizar un cupo a cambio de pagos. Si detectás cobros indebidos, podés realizar tus consultas o denuncias al canal oficial del programa vía WhatsApp al +595 981 887 900.

¿Qué documentos se van a necesitar?

La inscripción inicial permite participar del proceso de selección. En caso de avanzar en las siguientes etapas del filtro, se solicitará la presentación de la siguiente documentación:

Cédula de identidad vigente

Pasaporte vigente (con la vigencia mínima solicitada por el programa)

Certificados de antecedentes policiales y judiciales

Certificado médico oficial

Firma del compromiso formal de retorno a Paraguay

Otros documentos adicionales que sean requeridos por el equipo organizador

¿Cuándo es el viaje y cuánto dura la estadía?

El viaje y despliegue laboral están programados para iniciar en enero de 2027. La experiencia laboral contempla un período aproximado de 3 a 9 meses.

Lea más: Paraguay y España activan programa piloto de migración circular con trabajadores agrícolas

¿Qué beneficios e incentivos incluye la oferta laboral?

Las personas contratadas bajo este régimen contarán con los siguientes beneficios directos por parte de la empresa contratante:

Contrato de trabajo formal y alta en la Seguridad Social española

Salario formal acorde a la normativa y legislación laboral vigente en España

Pasajes y traslados incluidos: cobertura del pasaje aéreo de ida (Asunción – Sevilla), traslado terrestre hasta el lugar de trabajo en Huelva y pasaje de regreso a Paraguay

Alojamiento totalmente gratuito proporcionado por la empresa

Jornadas de reclutamiento

Actualmente, el Ministerio e Trabajo impulsa jornadas informativas en busca de interesados en distintos puntos del país. La primera de ellas tuvo lugar en Coronel Oviedo, con acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En lo que que queda de este mes, tendrán lugar convocatorias similares en las siguientes sedes:

Miércoles 23 de septiembre: SNPP regional Ñeembucú (Pilar) de 8:00 a 13:00

Miércoles 30 de septiembre: Granja Escuela del SNPP regional San Pedro Choré) de 8:00 a 13:00

Miércoles 7 de octubre: Cooperativa de Producción Agropecuaria, Forestal e Industrial (Copafi) – Areguá, de 8:00 a 13:00

Viernes 9 de octubre: Escuela Agrícola de Caazapá, de 8:00 a 13:00

Jueves 15 y viernes 16 de octubre: Dirección General de Empleo del Mtess (Asunción) de 8:00 a 13:00

Lea más: Caaguaceño cuenta su historia como jardinero de “Spider-Man” en España