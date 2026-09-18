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18 de septiembre de 2026 a la - 13:47

Trabajar en España: requisitos, inscripción y fechas del programa de migración laboral

El primer grupo de 45 trabajadores agrícolas de Paraguay que partió a España en marzo de 2026 como parte de un plan piloto previsto en un programa de Migración Circular suscrito por ambos países, que busca atender la alta demanda de mano de obra en la temporada de frutos rojos de Huelva, en la comunidad autónoma de Andalucía.
El primer grupo de 45 trabajadores agrícolas de Paraguay que partió a España en marzo de 2026 como parte de un plan piloto previsto en un programa de Migración Circular suscrito por ambos países, que busca atender la alta demanda de mano de obra en la temporada de frutos rojos de Huelva, en la comunidad autónoma de Andalucía.Ron González

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social anunció una convocatoria de migración circular laboral para el sector agrícola en España. Conocé los requisitos, las fechas previstas y el paso a paso para postularte de forma totalmente gratuita.

Por ABC Color
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) dio a conocer los detalles del Programa de Migración Circular Laboral, una iniciativa que permite a trabajadores paraguayos del área rural prestar servicios de manera legal, temporal y segura en el sector agrícola de España.

A continuación, te presentamos una guía práctica para responder a todas las dudas sobre el proceso de postulación y los beneficios que contempla.

¿En qué consiste el programa y quiénes pueden participar?

La migración circular laboral ofrece la oportunidad de adquirir experiencia y trabajar de forma formal y temporal en empresas agrícolas habilitadas en España, principalmente en la recolección de productos frutihortícolas.

Perfil requerido: la oportunidad está dirigida a ciudadanos paraguayos provenientes del área rural.

Compromiso obligatorio: al término del contrato, es requisito indispensable regresar a Paraguay. El cumplimiento de este retorno habilita la posibilidad de futuras recontrataciones.

Lea más: Migración circular: Paraguay abre nueva convocatoria para que 200 agricultores vayan a España a trabajar

¿Dónde anotarse y cómo aplicar?

La postulación y la intermediación laboral son 100% gratuitas y se realizan a través del portal oficial del Gobierno:

  • Ingresá al portal emplea.mtess.gov.py
  • Creá tu usuario en EmpleaPy y completá detalladamente tu perfil profesional/laboral
  • Buscá la oferta activa identificada como “Programa de migración circular laboral” y enviá tu solicitud

El MTESS aclara que ningún intermediario ni gestor privado está autorizado para cobrar dinero. La postulación no tiene costo y nadie puede garantizar un cupo a cambio de pagos. Si detectás cobros indebidos, podés realizar tus consultas o denuncias al canal oficial del programa vía WhatsApp al +595 981 887 900.

Trabajador recolctando uvas. Imagen de referencia.
Trabajador recolctando uvas. Imagen de referencia.

¿Qué documentos se van a necesitar?

La inscripción inicial permite participar del proceso de selección. En caso de avanzar en las siguientes etapas del filtro, se solicitará la presentación de la siguiente documentación:

  • Cédula de identidad vigente
  • Pasaporte vigente (con la vigencia mínima solicitada por el programa)
  • Certificados de antecedentes policiales y judiciales
  • Certificado médico oficial
  • Firma del compromiso formal de retorno a Paraguay
  • Otros documentos adicionales que sean requeridos por el equipo organizador

¿Cuándo es el viaje y cuánto dura la estadía?

El viaje y despliegue laboral están programados para iniciar en enero de 2027. La experiencia laboral contempla un período aproximado de 3 a 9 meses.

Lea más: Paraguay y España activan programa piloto de migración circular con trabajadores agrícolas

¿Qué beneficios e incentivos incluye la oferta laboral?

Las personas contratadas bajo este régimen contarán con los siguientes beneficios directos por parte de la empresa contratante:

  • Contrato de trabajo formal y alta en la Seguridad Social española
  • Salario formal acorde a la normativa y legislación laboral vigente en España
  • Pasajes y traslados incluidos: cobertura del pasaje aéreo de ida (Asunción – Sevilla), traslado terrestre hasta el lugar de trabajo en Huelva y pasaje de regreso a Paraguay
  • Alojamiento totalmente gratuito proporcionado por la empresa
Esta fotografía aérea muestra a vendimiadores recogiendo uvas (Imagen ilustrativa)
Esta fotografía aérea muestra a vendimiadores recogiendo uvas (Imagen ilustrativa)

Jornadas de reclutamiento

Actualmente, el Ministerio e Trabajo impulsa jornadas informativas en busca de interesados en distintos puntos del país. La primera de ellas tuvo lugar en Coronel Oviedo, con acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En lo que que queda de este mes, tendrán lugar convocatorias similares en las siguientes sedes:

Miércoles 23 de septiembre: SNPP regional Ñeembucú (Pilar) de 8:00 a 13:00

Miércoles 30 de septiembre: Granja Escuela del SNPP regional San Pedro Choré) de 8:00 a 13:00

Miércoles 7 de octubre: Cooperativa de Producción Agropecuaria, Forestal e Industrial (Copafi) – Areguá, de 8:00 a 13:00

Viernes 9 de octubre: Escuela Agrícola de Caazapá, de 8:00 a 13:00

Jueves 15 y viernes 16 de octubre: Dirección General de Empleo del Mtess (Asunción) de 8:00 a 13:00

Tres personas sentadas en mesa, una mujer con gafas tomando notas y dos mujeres concentradas frente a tabletas. Ambiente de asesoría laboral.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realiza jornadas informativas sobre el Programa de Migración Laboral entre Paraguay y España. Fotografía institucional.

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