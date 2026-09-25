Un combativo Netanyahu arremete contra sus detractores en la ONU

Sumido en una reñida campaña de reelección en su país, Netanyahu aprovechó la tribuna de Naciones Unidas para atacar desde los líderes de Irán hasta el primer alcalde musulmán de Nueva York, así como a sus socios Reino Unido, Francia y Turquía.

Decenas de delegados de todo el mundo abandonaron la sala de la Asamblea, algunos entre abucheos y burlas, mientras el propio equipo de Netanyahu se ponía en pie para aplaudir, y el presidente de la sesión clamaba por orden.

“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, dijo Netanyahu al tomar la palabra.

Arremetió contra el popular alcalde neoyorquino de izquierda, Zohran Mamdani, al que calificó de “antisemita” y afirmó que “desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros”.

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Mamdani había amenazado con ejecutar una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, antes de admitir que no tenía la autoridad para hacerlo.

La CPI estimó en 2024 que había bases razonables para juzgar a Netanyahu como responsable de presuntos crímenes de guerra en la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada en respuesta al ataque mortal de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Netanyahu utilizó su discurso para repetir mentiras infundadas destinadas a limpiar su genocidio contra los palestinos”, declaró Mamdani en un comunicado como respuesta al discurso de Netanyahu.

El alcalde aseveró que “ninguna mentira puede cambiar el hecho de que sigue siendo objeto de una orden de detención” de la CPI.

Añadiendo tensión, decenas de manifestantes, algunos con pancartas de “detengan el genocidio”, se congregaron cerca de la ONU. Fueron detenidos un centenar, entre ellos la estrella de Hollywood Susan Sarandon.

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Uno de los críticos más feroces de Netanyahu, el presidente palestino Mahmud Abás, estuvo ausente de la sala, pues Washington le negó el visado para acudir a la Asamblea General.

“Rechazamos estas medidas punitivas ilegales, y rechazamos las acusaciones y justificaciones en las que se basan”, dijo en un video publicado antes de la intervención de Netanyahu.

Abás dijo además que las políticas israelíes ya no solo ponían en peligro la solución de dos Estados, sino que ahora amenazaban la “vida misma y la existencia del pueblo palestino”.

Netanyahu arremete contra socios

Reino Unido y Francia, socios históricos de Israel, se han hecho cada vez más críticos de Netanyahu.

Londres impuso sanciones a las exportaciones israelíes desde Cisjordania, una medida que París también adoptó recientemente.

Netanyahu arremetió durante su discurso contra ambos países europeos por su pasado de imperios coloniales.

“Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término”, dijo ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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Netanyahu tiene escasas relaciones con Macron, que impulsó una iniciativa de países occidentales en la Asamblea de la ONU del año pasado destinada a reconocer a Palestina como un Estado.

El primer ministro israelí también acusó a Turquía de respaldar al grupo islamista Hamas, apoyado por Irán, y pasó a calificar al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, de “tirano”.

Burhanettin Duran, director de comunicaciones de la presidencia turca, desestimó los comentarios como “acusaciones infundadas” que eran “incompatibles” con los ideales de la ONU, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.

“Dictadura asesina”

Netanyahu empleó un lenguaje especialmente duro contra Irán, al que calificó de “dictadura asesina”.

Afirmó que la guerra en la que fuerzas israelíes y estadounidenses han atacado a Irán durante casi siete meses había impedido que Teherán pudiera desarrollar armas nucleares.

“Prometí impedir que la dictadura asesina de Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”, dijo.

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Pese a los bombardeos israelo-estadounidenses, el gobierno iraní continúa desafiando a Washington con un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz.

Durante su discurso, Netanyahu también exhibió un aparato buscapersonas similar a los que que, según los informes, la inteligencia israelí habría preparado con explosivos antes de enviarlos a los combatientes del grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán.

Posteriormente, en septiembre de 2024, fueron detonados, mutilando a cientos de miembros de Hezbolá, pero también a transeúntes civiles.