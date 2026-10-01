El Gobierno de Bolivia desconoce al fiscal general designado tras detención del titular

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios que "no" reconoce la designación de Montaño porque "no se puede autonombrar" fiscal general interino.

"Será la Asamblea, de donde emerge el nombramiento del fiscal general, la que tendrá que decidir mañana (viernes) en una sesión que está convocada", agregó.

Montaño dijo en una rueda de prensa que se procedió a su designación como fiscal general interino "para evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad" en el Ministerio Público y precisó que estará en el cargo hasta que el Legislativo elija al nuevo titular de la institución.

La Fiscalía General de Bolivia explicó en un comunicado que la designación busca garantizar la continuidad del Ministerio Público después de la detención de Mariaca y que, de acuerdo a las normas vigentes, la conducción debe recaer en el fiscal superior "con mayor antigüedad", condición que cumple Montaño.

Mariaca fue detenido el miércoles, acusado por el Gobierno boliviano de presuntamente liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo" en el país.

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Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándoles de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

El Legislativo adelantó al viernes la sesión prevista inicialmente para el lunes para analizar la posible conformación de una comisión que investigue estas acusaciones, una decisión adoptada por el presidente del Senado, Diego Ávila, tras la detención de Mariaca, por razones de "urgencia institucional", "prioridad parlamentaria y economía procesal", según la nueva convocatoria.

Además de Mariaca, fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía busca al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.