El feminicidio tras el presunto abuso sexual de una mujer de 72 años conmociona a Colombia

"Ha pasado más de un mes y todavía no hay capturados ni sospechosos identificados", relata la revista feminista colombiana Volcánicas, que recoge el testimonio de su hija, Jenny Pardo, en la última conversación que tuvo con su madre, en la que esta le dijo que estaba recogiendo huevos.

Al día siguiente, Blanca dejó de contestar el teléfono y la familia salió a buscarla. Fue encontrada horas después, a unos diez minutos a pie de su vivienda.

La hija de la mujer aseguró que cuando la encontraron estaba "viva pero desorientada, sin ropa y con hipotermia" y agredida sexualmente, según declaraciones recogidas por medios locales.

Blanca Pardo, madre de seis hijos, vivía en la zona rural del municipio de San Bernardo y se dedicaba a la elaboración y venta de quesos, según la información difundida sobre el caso.

La congresista indígena Aida Quilcué se pronunció sobre el caso y señaló en sus redes sociales: "no importa nuestra edad, dónde vivamos ni quiénes seamos. La violencia contra las mujeres no puede seguir siendo normalizada. Exigimos justicia para Blanca y garantías para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo".

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El Ministerio de Justicia, por su parte, rechazó "categóricamente" los hechos de violencia denunciados contra Pardo Rosero y pidió a las autoridades competentes que el caso sea esclarecido "con celeridad y rigor" y que los responsables sean llevados ante la justicia.

El jefe de esa cartera, Iván Cancino, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y reiteró el rechazo del Gobierno a cualquier forma de violencia contra las mujeres, al tiempo que señaló que "ninguna víctima puede quedar en el olvido y ningún crimen debe quedar impune".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que en lo corrido de 2026 se han reportado 278 feminicidios en Colombia y alertó de que en Nariño ya se han registrado 17 asesinatos de este tipo.

El caso de Pardo ha puesto además el foco en la violencia que enfrentan las mujeres mayores en zonas rurales, donde el aislamiento y las dificultades de acceso a las instituciones pueden incrementar su vulnerabilidad.