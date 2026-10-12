Feminicidio de Deisy: Grupo de paraguayos en el exterior exige respuesta al Estado Paraguayo

El 8 de octubre Deisy Paola Giménez, de 22 años, fue asesinada a tiros, siendo el principal sospechoso del hecho Aldo Alexis Duarte. El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, en las que se ven como un hombre, a bordo de un vehículo blanco, le cierra el paso a la joven una cuadra antes de llegar a su trabajo y desciende. Ella intenta huir, pero se escucha un primer disparo y mientras Deisy grita desesperada pidiendo auxilio y cae al suelo, el agresor efectúa otros dos tiros, los que habrían sido mortales.

Deisy ya denunció anteriormente a su expareja, el actual sospechoso de su feminicidio, por acoso en la comisaría, ratificó su denuncia en los juzgados, además de solicitar una orden de alejamiento. Pese a haber hecho todo este proceso, la respuesta de la Policía Nacional y la Fiscalía fue un simple papel impreso que no sirvió para protegerla.

Esto generó la indignación de varios sectores, uno de ellos, el de los paraguayos y paraguayas que viven en el extranjero que ahora se encuentran realizando el 7º Congreso de la Migración Paraguaya, quienes emitieron un comunicado para exigir medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres y una respuesta del Estado Paraguayo.

“La diáspora paraguaya reclama medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres y una respuesta del Estado que trascienda las fronteras nacionales. Desde el Grupo Impulsor del 7° Congreso de la Migración Paraguaya, exigimos justicia por Deisy y protección para todas las mujeres en Paraguay y en el mundo. El asesinato de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, ocurrido el pasado 8 de octubre en Lambaré, nos llena de indignación y dolor”, señalan.

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“¿De qué sirven las denuncias?”, cuestionan

Insistieron en que Deisy denunció las agresiones y amenazas de su expareja y contaba con una orden judicial de alejamiento; sin embargo, fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo, por lo que cuestionan de qué sirven las denuncias y órdenes judiciales si no garantizan la protección efectiva de las mujeres amenazadas.

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“Deisy denunció, pidió protección e hizo lo que las instituciones le indicaron que debía hacer. Y aun así, la mataron. El caso de Deisy no es aislado. Según el Ministerio Público, hasta el 9 de octubre de 2026 se habían registrado en Paraguay 20 víctimas de feminicidio y 28 de tentativa de feminicidio, dejando 36 hijos e hijas afectados, 26 de ellos menores de edad. Pero la violencia contra las paraguayas no se detiene en nuestras fronteras”, recuerdan.

Señalaron que en diciembre de 2024, Diana Marisol Vázquez Rojas, de 29 años, fue asesinada en Madrid pese a haber denunciado reiteradamente a su agresor y contar con una orden de alejamiento. En febrero de 2026, otra compatriota de 37 años, madre de dos hijos, fue asesinada en esa misma ciudad, también tras denuncias previas y medidas judiciales de protección.

Agregaron que según datos del Consejo General del Poder Judicial recogidos por la agencia de noticias EFE, entre 2003 y 2024, trece paraguayas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España.

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“Migrar no significa necesariamente escapar de la violencia. La precariedad económica, el aislamiento familiar y las dificultades administrativas pueden agravar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Desde el Grupo Impulsor del 7.º Congreso de la Migración Paraguaya, afirmamos que la protección de nuestras compatriotas es una responsabilidad compartida entre el Estado paraguayo, los países de residencia y nuestras comunidades”, sostuvieron.

Paraguayas en el exterior exigen respuesta inmediata

En el comunicado exigen una investigación rigurosa de las actuaciones institucionales en el caso de Deisy y medidas concretas para garantizar una respuesta inmediata, coordinada y eficaz ante las denuncias de violencia de género.

Reclaman también al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) que fortalezca la asistencia consular a las paraguayas víctimas de violencia en el exterior, mediante orientación jurídica, información accesible, coordinación con los servicios de protección de los países de residencia y seguimiento de los casos denunciados.

“Las órdenes de alejamiento no pueden ser una protección que exista solamente sobre el papel. Un llamado a las comunidades paraguayas del mundo En vísperas del 7.º Congreso de la Migración Paraguaya, convocamos a las asociaciones de migrantes, organizaciones de mujeres, colectivos feministas y organizaciones sociales de todos los países a unir sus voces contra los feminicidios y la violencia machista”, reclamaron.

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Llamaron a sus organizaciones a pronunciarse públicamente, fortalecer las redes de apoyo a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia y reclamar a las embajadas y consulados paraguayos mecanismos concretos de asistencia y protección.

Además, quieren que su exigencia se escuche desde Asunción hasta Buenos Aires, Madrid, París, Nueva York y cada lugar donde vivan nuestras compatriotas, porque la distancia no puede significar indiferencia, porque los derechos no terminan en las fronteras y porque ninguna mujer debería tener que elegir entre vivir con miedo o vivir lejos de su país.