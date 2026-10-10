Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 10:16

Feminicidio de Deisy Paola: Defensoría del Pueblo exige investigar posibles fallas de protección estatal

Bomberos y policías en escena nocturna, con un bombero en uniforme amarillo y un grupo de personas coordinando acciones.
Sitio donde quedó el cuerpo de Deisy Paola, la joven estudiante y trabajadora que fue asesinada a tiros por su exparejaABC

A raíz del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, la Defensoría del Pueblo cuestionó la efectividad de las garantías vigentes. Pese a que la víctima había denunciado a su agresor y contaba con una orden judicial de alejamiento, el sistema no impidió el fatal desenlace. “Ninguna mujer debería perder la vida después de acudir a las instituciones”, recriminó la institución a través de un comunicado oficial.

Por ABC Color
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La institución exigió una investigación exhaustiva sobre el actuar de los órganos estatales encargados de velar por la seguridad de la joven de 22 años asesinada en Lambaré. Los cuestionamientos al actuar protocolar son varios debido a que la joven víctima ya había denunciado a su agresor, Aldo Alexis Duarte Moreira, y este contaba con una medida judicial de restricción de acercamiento vigente al momento del ataque.

Fallas en el sistema de protección

A través de un pronunciamiento oficial, el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante lo que considera una clara evidencia de la vulnerabilidad del sistema frente a las denuncias por violencia de género. “Una denuncia de violencia debe activar una respuesta inmediata y efectiva del Estado. Ninguna mujer debería perder la vida después de haber acudido a las instituciones en busca de protección”, enfatizó Ávila Macke.

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La institución instó a las autoridades competentes a determinar si existieron negligencias, omisiones o fallas operativas en la aplicación y el seguimiento posterior de las medidas de protección que debían resguardar la vida de Deisy Paola.

Trabajo en conjunto efectivo y real

El caso expone la necesidad de dinamizar la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, de modo a prevenir la reincidencia y la escalada de violencia.

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En ese sentido, para el organismo defensor, la protección de las mujeres no debe limitarse a una mera obligación en los papeles o a la emisión de una orden de restricción, sino que debe traducirse en una garantía real de vida y seguridad, según expresaron en el comunicado difundido esta mañana.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.