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Mundo
28 de octubre de 2026 - 06:05

Netanyahu lidera legislativas en Israel tras la mitad del recuento, pero sin mayoría

Un simpatizante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante un mitín del partido Likud, este miércoles en Jerusalén.
Un simpatizante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante un mitín del partido Likud, este miércoles en Jerusalén.004842+0000 JEWEL SAMAD

La coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu aventaja a la oposición este miércoles, tras el recuento de la mitad de los votos de las elecciones legislativas en Israel, pero por el momento sin mayoría para gobernar.

Por ABC Color
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El martes, los votantes acudieron masivamente a las urnas para dar un veredicto sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer ministro más longevo que ha llevado a Israel hacia la extrema derecha y ha desatado una ola de guerras en respuesta a los ataques del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Tras la votación, tanto Netanyahu como su rival, el centrista Gadi Eisenkot, prometieron cada uno formar un gobierno, a pesar de que no se prevé que alguno de ellos obtenga la mayoría.

Tras el recuento del 51,8 % de los votos, el bloque de derecha y extrema derecha de Netanyahu lograba 55 de los 120 escaños del parlamento. La coalición opositora de Eisenkot contaba con 49 y los partidos árabes, con 16.

Sin embargo, es probable que estos resultados parciales cambien con el transcurso de las horas.

Lea más: El líder izquierdista Golán pide unidad con los partidos árabes para desbancar a Netanyahu

Las encuestas a pie de urna daban a Eisenkot, un exjefe militar y novato en la política, y a su bloque en un empate técnico con el bando de Netanyahu, ambos con alrededor de 51 escaños y muy lejos del umbral necesario para controlar el Legislativo.

Los votantes de los partidos árabes israelíes acudieron en masa a las urnas en contra de Netanyahu, quien ha advertido sin cesar que esa minoría debilitará la orientación nacionalista judía hacia la que ha llevado al país.

Los diputados árabes podrían brindar apoyo a Eisenkot en votaciones parlamentarias para mantener un gobierno de minoría sin unirse a una coalición.

Sin mayoría

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Ante la ausencia de mayoría de cualquiera de los bandos podrían avecinarse semanas de negociaciones para armar alianzas e incluso nuevas elecciones si estas fracasan.

Pero un empate podría beneficiar a corto plazo a Netanyahu, quien permanecería como primer ministro interino hasta que se forme un nuevo gobierno.

Se espera que los resultados completos estén disponibles el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

Lea más: Casi el 80 % de los militares israelíes votó en las elecciones de ayer, según el Ejército

Netanyahu, al saludar a sus entusiastas seguidores en un centro de convenciones de Jerusalén después de las 03:00 locales (22:00 del martes en Paraguay), prometió un “gobierno de derecha fuerte” y afirmó que la “mayoría judía y sionista debe unirse”.

El primer ministro, de 77 años y quien ha gobernado a Israel de manera intermitente durante casi dos décadas, fue inusualmente breve y no se atribuyó directamente la victoria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas este miércoles que su respaldo a Netanyahu había ayudado “mucho” al primer ministro en los comicios.

Gadi Eisenkot, líder del partido israelí Yashar.
Gadi Eisenkot, líder del partido israelí Yashar.

Eisenkot, al dirigirse a sus seguidores en Tel Aviv, lanzó una advertencia velada al primer ministro, quien, según analistas, podría aprovechar una guerra para impulsar un gobierno de unidad.

“Ni siquiera intentes utilizar la seguridad de Israel con fines políticos”, lanzó. Calificó a Netanyahu de “primer ministro interino, sin mandato ni la confianza del pueblo”.

“El cambio”

Las elecciones se llevaron a cabo en un momento en que Israel se ve cada vez más aislado en la escena mundial, debido a la guerra en Irán y la campaña militar en Gaza, el aumento vertiginoso de la construcción de asentamientos y la violencia en la Cisjordania ocupada.

Eisenkot comparte muchas de las opiniones de Netanyahu en materia de seguridad y ha respaldado la ofensiva en Gaza tras el 7 de octubre, territorio que quedó reducido a escombros.

Lea más: Trump se atribuye que Netanyahu no haya sufrido una “derrota decisiva” en Israel

Sin embargo, se ha comprometido a crear un ambiente más inclusivo dentro de Israel y a frenar a los colonos violentos en Cisjordania.

Tras una participación de casi el 78%, la más alta desde 1999, Eisenkot dijo que sería un error celebrar una segunda votación y se comprometió a trabajar “rápidamente” para formar un gobierno.

La gente “ha votado por el cambio”, afirmó en un discurso ante sus seguidores en un estadio de Tel Aviv. “Un líder digno aceptaría el voto de censura del pueblo y anunciaría hoy mismo su retiro de la vida política”.

En otra sorpresa, las encuestas a pie de urna también indicaban que las listas árabes israelíes obtendrían 18 o 19 escaños, lo que supone un fuerte avance.

Mansur Abás, un destacado líder político de esa comunidad, dijo que creía que la derecha había “sufrido una derrota importante” y se mostró abierto a trabajar con Eisenkot.

Los árabes israelíes, también conocidos como ciudadanos palestinos de Israel, representan alrededor del 21% de la población del país.

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