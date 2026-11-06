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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 22:43

Ojos del mundo sobre Paraguay: así la prensa internacional se hizo eco de la destitución de Peña

Mujer en vestido blanco y hombre en camiseta a rayas participan en juego de pulso, rodeados de manifestantes con carteles y bandera paraguaya.
Festejos populares en las afueras del Congreso por la destitución vía juicio político de Santiago Peña como presidente de la República del Paraguay.Pedro González

Portadas de la región, Estados Unidos y Europa se hicieron eco de la destitución del exmandatario paraguayo Santiago Peña, además de su arresto y la asunción de Pedro Alliana tras la debacle de Ueno Bank. Así la prensa internacional dio cobertura a la situación política paraguaya.

Por ABC Color
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Los principales periódicos y cadenas internacionales de noticias abrieron sus portadas digitales reportando la destitución por juicio político de Santiago Peña, su posterior detención domiciliaria y el juramento de Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado, tras el colapso de Ueno Bank S.A.

Desde Buenos Aires hasta Londres, la cobertura hizo hincapié en la celeridad del proceso y en la gravedad de las investigaciones por lesión de confianza que pesan sobre el exmandatario Santiago Peña, cuyo gobierno terminó acorralado por la resolución de Ueno Bank y la indignación de la gente en las calles.

Lea más: Festejo histórico en las calles tras destitución de Santiago Peña tras crisis de Ueno Bank

La región reporta “euforia en Asunción” y el arresto domiciliario

En la Argentina, las portadas principales de los diarios de mayor tirada pusieron la lupa en el desahogo popular. El diario Clarín destacó en su encabezado principal la histórica jornada: “Por el caso del Ueno Bank, Crisis política en Paraguay: El Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña”. En su bajada, el medio argentino describió que una ola de euforia se adueñó de las calles del centro de Asunción tras el juicio político relámpago, remarcando que Peña duró apenas tres días en el cargo luego del colapso financiero antes de que la Justicia ordenara su arresto.

Manifestantes en Asunción celebran la destitución de Santiago Peña, rodeados de carteles y un ambiente festivo.
El Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña en medio de protestas populares en Asunción.

Por su parte, La Nación de Argentina tituló: “Tras ser destituido por el Senado, Santiago Peña fue detenido en su domicilio”. Subrayó que la caída de la entidad precipito su salida en medio del traspaso de mando en el Congreso.

Lea más: Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

En Brasil, el gigante Folha de S.Paulo dio destaque central al procedimiento judicial: “Tras su destitución, Santiago Peña, que había renunciado a la presidencia, es arrestado en su domicilio”. Detalló que el exjefe de Estado permanecerá bajo custodia hasta acudir a su citación con la Fiscalía.

En Brasil, el gigante Folha de S.Paulo dio destaque a que Santiago Peña es arrestado en su hogar por la Fiscalía tras su destitución como presidente de Paraguay.
En Brasil, el gigante Folha de S.Paulo dio destaque a que Santiago Peña es arrestado en su hogar por la Fiscalía tras su destitución como presidente de Paraguay.

Asimismo, O Globo remarcó el impacto directo sobre la población paraguaya al titular que el presidente fue destituido tras la votación del Senado en el marco de una crisis digital que provocó el congelamiento de cuentas de casi el 40% de la ciudadanía.

Impacto en Estados Unidos y Europa

La resonancia del caso llegó con fuerza a los medios norteamericanos. The New York Times publicó en portada: “Presidente de Paraguay destituido y arrestado por crisis financiera”.

Lea más: “Debe ir directo a Tacumbú”: Villalba exige la detención inmediata de Santiago Peña

En la misma línea, la cadena CNN informó: “El presidente de Paraguay, sometido a un proceso de destitución y bajo arresto domiciliario tras un escándalo por el colapso de un banco”.

Por su parte, la agencia Bloomberg detalló el drástico giro político y señaló que la expulsión abre el camino para que el exjefe de Estado enfrente cargos penales formales.

Hombre con camiseta roja y blanca levanta los brazos, mientras otros sostienen carteles y una bandera paraguaya en medio de la protesta.
Los ciudadanos celebran en las calles tras la destitución del mandatario Santi Peña en Asunción.

En Europa, el periódico español El País calificó el suceso como el fin de la carrera del exmandatario: “El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destituido y detenido por presunta corrupción”, y remarcó que el Senado aprobó con el voto unánime de los propios legisladores del oficialismo la muerte política de quien fuera su líder.

Finalmente, la cadena británica BBC Mundo desplegó un seguimiento especial con tres enfoques principales: la detención de Peña tras perder los fueros, el perfil de Pedro Alliana al asumir la presidencia para rearmar al Partido Colorado, y la radiografía de Miguel Vázquez, al que calificó como el “banquero milenial” en el centro del escándalo que paralizó al Paraguay.

Encabezado de noticias de la BBC Mundo sobre la crisis política en Paraguay, mencionando a Santiago Peña y Pedro Alliana.
La BBC Mundo reporta la detención de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana a la presidencia paraguaya.

La mirada del mundo entero permanece fija en Asunción, a la espera de los siguientes pasos judiciales que determinen el alcance de las responsabilidades en este desfalco histórico.

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