Trabajo esclavo: rescatan a 17 paraguayos en São Paulo

Alrededor de 17 paraguayos fueron rescatados de una fábrica clandestina de cigarrillos en Américo Brasiliense, en el interior del estado de São Paulo, Brasil, donde eran sometidos a condiciones de explotación laboral, según informó Globo.

De acuerdo con la publicación, los trabajadores fueron reclutados en Paraguay y trasladados a Brasil con falsas promesas laborales. Una vez en el lugar, les restringieron la libertad, les confiscaron sus teléfonos celulares y les impidieron abandonar las instalaciones.

Fuentes diplomáticas indican que los compatriotas serían repatriados en la brevedad.

La investigación señala que los paraguayos vivían en alojamientos improvisados, en condiciones insalubres y con alimentación insuficiente. Además, no recibían remuneración por sus tareas.

El inspector de trabajo Magno Riga explicó que las víctimas cumplían jornadas de 12 horas diarias, siete días a la semana, sin posibilidad de salir del establecimiento.

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Amenazas y explotación laboral en fábrica clandestina

“Trabajaban siete días a la semana, doce horas al día, y no se les permitía abandonar esos lugares. Estaban sometidos a una jornada agotadora y, además, sus condiciones eran degradantes, ya que el alojamiento era precario y la comida, escasa y limitada. Prácticamente todos los elementos del trabajo esclavo definidos por la ley estaban presentes en este caso”, informó.

Según Globo, inicialmente los trabajadores habían sido contratados para realizar tareas de albañilería y empaquetado de productos. Sin embargo, al llegar a Brasil, algunos comenzaron a trabajar en la construcción de un depósito y posteriormente fueron destinados a la fabricación ilegal de cigarrillos.

Los trabajadores también eran amenazados para evitar que escaparan. Algunos llevaban casi tres meses en el establecimiento sin haber recibido ningún pago.

“Fueron objeto de amenazas para impedir su fuga. Además, quienes llevaban más tiempo aquí, casi tres meses, no habían recibido ninguna remuneración durante todo ese período”, declaró Magno Riga.

Operativo contra una red de trata de personas

El rescate se realizó en el marco de la Operación Hesiquia, desplegada por la Policía Federal brasileña para investigar una presunta red de trata de personas y fabricación ilegal de cigarrillos.

Durante el procedimiento fueron ejecutadas 20 órdenes de registro e incautación y nueve medidas cautelares en distintas ciudades de São Paulo y Mato Grosso do Sul. Tres personas fueron detenidas por posesión ilegal de armas de fuego y contrabando.

Además de liberar a los trabajadores, los agentes encontraron toneladas de tabaco, miles de cigarrillos, maquinaria de dos fábricas, cuatro camiones, otros vehículos y dinero en efectivo.

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Investigación alcanza a varios municipios brasileños

De acuerdo con Globo, los procedimientos se desarrollaron en Américo Brasiliense, Araraquara, Atibaia, Barueri, Bebedouro, Embu-Guaçu, Paulínia y São Simão, en São Paulo; además de Eldorado y Japorã, en Mato Grosso do Sul.

La investigación se originó a partir de informaciones obtenidas en otras dos operaciones de la Policía Federal, denominadas Amerimnia y Nepsis. Las autoridades sospechan que la producción de cigarrillos se realizaba en depósitos clandestinos distribuidos por el país, cuyos lugares cambiaban frecuentemente para evitar inspecciones.

La Fiscalía Laboral, el Ministerio de Trabajo y Empleo y la Defensoría Pública Federal también participaron del operativo para brindar asistencia a los trabajadores rescatados.

Los investigados podrían enfrentar cargos por organización criminal, contrabando, evasión fiscal, trata de personas, sometimiento de personas a condiciones análogas a la esclavitud, migración ilegal y falsificación de documentos, según informó Globo.