Tras el colapso de Ueno y sus consecuencias políticas, el exembajador de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield advirtió sobre la fragilidad de las instituciones paraguayas, en un artículo de opinión publicado en la revista estadounidense Newsweek.

En el texto titulado The Bank That Toppled a President and Exposed Fragile Democracies (El banco que derrocó a un presidente y expuso democracias frágiles), Ostfield sostiene que la crisis bancaria expuso la estrecha relación entre las élites políticas y financieras del país, además de las debilidades de los mecanismos de control institucional.

El exdiplomático plantea que el colapso de Ueno tuvo consecuencias políticas de gran magnitud, entre ellas la salida de Santiago Peña de la Presidencia, su posterior destitución mediante juicio político y su imputación, según describe en su artículo.

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Ostfield vincula el caso Ueno con la crisis institucional

Ostfield señala que las investigaciones sobre el banco pusieron bajo cuestionamiento la independencia de los organismos reguladores y la posible existencia de conflictos de intereses entre sectores políticos y financieros.

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A su criterio, la crisis también reforzó la percepción de que Peña no ejercía un liderazgo completamente independiente y que el expresidente Horacio Cartes seguía siendo el verdadero centro de poder del Partido Colorado.

En ese sentido, recordó que la sátira política paraguaya retrataba al entonces mandatario como una marioneta cuyos hilos movía Cartes.

La influencia de Cartes y las debilidades del sistema político

Ostfield sostiene que el distanciamiento público de Cartes respecto de Peña contribuyó a debilitar la posición del presidente, mientras avanzaban las investigaciones y aumentaba la presión política.

El exembajador considera que la salida de Peña no necesariamente resolverá los problemas estructurales del país, debido a que, según su análisis, buena parte de las estructuras de poder permanecen intactas.

“La verdadera línea divisoria expuesta por el caso Ueno no es entre izquierda y derecha. Es entre sistemas en los que las instituciones gobiernan a los poderosos y sistemas en los que los poderosos gobiernan a las instituciones”, afirma.

La imagen de Paraguay ante los inversores internacionales

En otro tramo del artículo, Ostfield cuestiona la distancia entre la imagen de Paraguay proyectada internacionalmente y las dificultades estructurales que, a su criterio, enfrenta el país.

Recuerda que Paraguay fue promocionado durante años como una de las economías más estables y favorables a la inversión de Sudamérica. Sin embargo, señala problemas como la corrupción, la debilidad institucional, la infraestructura envejecida y las dificultades recurrentes en el suministro eléctrico.

También menciona el lavado de dinero, el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional como factores que afectan al país.

Para Ostfield, la promoción internacional impulsada por Peña enfatizó las fortalezas económicas, pero no logró abordar con la misma eficacia las debilidades estructurales. “Ese puede ser el legado perdurable del escándalo Ueno: exponer la distancia entre el Paraguay que Peña vendía en el extranjero y el Paraguay que muchos paraguayos experimentaban cada día”, escribió.

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La advertencia sobre la concentración del poder

El exembajador extiende su análisis más allá de Paraguay y compara los desafíos institucionales del país con los debates que existen en Estados Unidos sobre la influencia política de los multimillonarios.

En su opinión, las democracias enfrentan riesgos cuando la concentración de riqueza se traduce en poder político y termina debilitando la independencia de las instituciones públicas.

“Las democracias se ven amenazadas cuando la riqueza se convierte en poder, el poder protege a la riqueza y ambos se concentran tanto que las instituciones públicas dejan de operar con independencia de quienes las dominan. El resultado no es simplemente corrupción. Es impunidad”, sostiene.

No solo un presidente

Ostfield plantea que el desafío para Paraguay no debe limitarse a la caída de un presidente, sino que debe apuntar al fortalecimiento de las instituciones y a la rendición de cuentas de quienes concentran el poder.

“El escándalo Ueno no creó ese problema en Paraguay. Lo dejó al descubierto”, concluye.

Marc Ostfield fue embajador de Estados Unidos en Paraguay entre 2022 y 2025. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela Colin Powell de Liderazgo Cívico y Global del City College de Nueva York.

El diplomático aclara que las opiniones expresadas en el artículo publicado en Newsweek son de su exclusiva responsabilidad.