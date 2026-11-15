Obispo denuncia asociación ilícita para delinquir y pide justicia

“¿Cómo es posible que el Señor dé talentos y haya grupos de jóvenes y personas adultas que usen toda su capacidad y su inteligencia para formar una asociación ilícita para delinquir y hacer daño, hacer un daño tan grande, gigante, que hirieron el corazón de tres millones de personas?”, se preguntó monseñor Ricardo Valenzuela durante la homilía de la tradicional misa de las 07:00 en la Basílica de Caacupé.

“Péa ñande ñambyasy” (Eso nos duele), expresó.

Su reflexión se produce en un contexto de profunda preocupación por la crisis financiera que golpea al país luego de la estafa perpetrada a través de Ueno Bank, que derivó en la destitución de Santiago Peña de la Presidencia de la República.

Millones de personas quedaron afectadas por las dificultades económicas y los ciudadanos sienten cada vez con mayor fuerza las consecuencias de la megadefraudación de un grupo liderado, según la fiscalía, por el propio presidente destituido, Santiago Peña.

En ese escenario, el religioso cuestionó que quienes tienen capacidades y responsabilidades, en lugar de contribuir al bienestar colectivo, las utilicen para perjudicar a otros.

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“Decimos que el Señor tenga piedad de ellos. Como así también, decimos lo que dice el salmo: justicia y derecho sostienen el trono de Dios. A Dios no se le puede engañar. Su justicia durará por siempre y toda la eternidad; no habrá escape”, enfatizó el prelado.

Mons. Valenzuela añadió: “Pedimos a nuestra Justicia y nuestra Fiscalía que cumplan bien su misión, su función, porque el talento que se les dio es para prestar servicio y salir siempre en defensa de los más necesitados, de los pobres”, expresó.

Invitó a pedir a Dios y a la Virgen ser ese “servidor que es reconocido por su diligencia, por su lealtad y por una administración honesta, honrada y eficaz, que se les ha confiado, para que podamos participar un día en el gozo de nuestro Señor, todo con el fin de que, cuando él venga, nos encuentre trabajando fielmente y sin desmayar”.

“Y como Roque González de Santa Cruz, cuyo corazón lo tenemos aquí y admiramos. Juan Sinforiano Bogarín lo calificó como el ciudadano más ilustre que tuvo la ciudad de Asunción. Y uno como él estamos buscando para el ciudadano más ilustre del Paraguay. Busquemos y recemos para que surjan esos hombres”, finalizó.

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Mons. Valeanzuela denunció el sufrimiento de muchas familias paraguayas

El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, también hizo hincapié en el sufrimiento de las familias que no pueden cubrir necesidades básicas. Mencionó a las personas que trabajan durante toda la semana y, aun así, tienen dificultades para comprar los alimentos necesarios para sus hogares.

También recordó a quienes atraviesan enfermedades y deben enfrentar el elevado costo de los medicamentos, las operaciones y los tratamientos médicos.

A esta realidad se suma la situación de numerosos jóvenes que ven amenazadas sus oportunidades de formación por no contar con recursos suficientes para pagar sus derechos de examen, pasajes y otros gastos relacionados con sus estudios.

Lamentó las dificultades que atraviesan quienes desean continuar preparándose y construir un mejor porvenir, su futuro.

Mons. Valenzuela también manifestó su preocupación por el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas inmigrantes, personas con problemas de adicción, enfermos de cáncer, ciudadanos que sufren depresión y familias empobrecidas que cada vez se ven más obligadas a salir a las calles para buscar ayuda.

Ante este panorama, insistió en que la parábola de los talentos no debe quedarse solamente en una enseñanza religiosa, sino convertirse en un compromiso concreto con los demás. Señaló que cada persona debe preguntarse qué está haciendo con las capacidades que Dios le concedió y de qué manera puede utilizarlas para mejorar la vida de quienes la rodean.

“Un pequeño gesto hoy puede cambiar el mañana de alguien”, reflexionó, al instar a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante el dolor ajeno. Aseguró que la colaboración debe ser desinteresada, gratuita, eficaz, buena y honrada, y que las acciones solidarias deben nacer del amor y no de la búsqueda de beneficios económicos.

Finalmente, pidió que quienes ocupan cargos de responsabilidad, tanto en las instituciones públicas como en los distintos ámbitos de la sociedad, utilicen sus conocimientos y capacidades para servir especialmente a los más necesitados.

“No enterremos nuestros talentos, no nos desentendamos de los problemas”, exhortó el obispo, al recordar que Dios espera de cada persona frutos de los dones recibidos y no una vida marcada por el egoísmo, el miedo o la indiferencia.

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