Según el reporte del Servicio Meteorológico del Aeropuerto de Córdoba (Argentina), un centro de baja presión que atravesó el norte de la Patagonia (en el sur del vecino país) comenzó a desplazarse hacia el Atlántico y favorecerá una seguidilla de lluvias y tormentas hasta el viernes.

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“El fenómeno tendrá impacto en gran parte de la Argentina, aunque los mayores acumulados se esperan en el noreste y el Litoral, donde podrían superar los 180 milímetros durante la semana”, dice la publicación de Infobae.

El sistema también provocará ráfagas del sudoeste en sectores de la provincia de Buenos Aires, mientras que las precipitaciones podrían complicar el escenario en localidades cercanas al río Paraná, con suelos saturados y cursos de agua crecidos.

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Cerca de Paraguay

Según el reporte, para mañana miércoles, en apenas 24 horas, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco, Formosa y el oeste de Corrientes. “En el conjunto de la semana, algunos sectores del Noreste Argentino (NEA) podrían recibir más de 180 milímetros, con registros cercanos a 200 milímetros en forma localizada”, indica el medio argentino.

Desde hoy martes, las lluvias y tormentas abarcarán el noreste del vecino país, parte del Litoral y sectores de Buenos Aires. “En el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, los fenómenos podrían ser fuertes y, en algunos puntos, de mayor intensidad, con granizo ocasional, ráfagas y acumulados de hasta 70 milímetros”, agrega la publicación.

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El jueves habrá chaparrones y tormentas de intensidad variable en áreas de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, la actividad se intensificará en Corrientes, parte de Chaco y el norte santafesino, con valores estimados entre 50 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Para el viernes, se prevén tormentas fuertes o localmente intensas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones. En esas zonas, los acumulados puntuales podrían llegar a 80 milímetros.