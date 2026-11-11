El papa alude a su enfermedad y llama a los jóvenes a resistir a la vanidad

“Queridos amigos, recuerden, lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación”, dijo el pontífice de 71 años en un encuentro con religiosos en Córdoba, 700 km al noroeste de Buenos Aires.

El papa estadounidense se había negado a reprogramar el viaje de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú pese a que le habían extirpado la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso.

“Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, dijo a los religiosos en su tercer día de visita en Argentina.

También les pidió que “sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”, y evocó el célebre llamado que su predecesor, el papa Francisco, pronunció en 2013 durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro.

En sus tres días en Argentina, el pontífice ha desafiado con sus discursos las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

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Jóvenes

A su regreso de Córdoba la tarde del martes, León XIV participó de una vigilia con jóvenes que congregó a 1,3 millones de personas en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

En su discurso, exhortó a la juventud a resistir a los ídolos contemporáneos, entre los que mencionó “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”.

“A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, dijo al público que aplaudía y lloraba de emoción.

También cuestionó a quienes “hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”.

Miles habían comenzado a congregarse horas antes en una tarde nublada y húmeda, y aguardaron tomando mate en reposeras o sobre el césped, entre banderas argentinas y del Vaticano. Cuando el papa se aproximaba al predio, muchos se abrazaban en llanto.

“Hay gente que no se muestra como es”, dijo a la AFP Benjamín Paz, estudiante de 19 años. “Es algo fundamental ser auténtico y no pensar mucho en lo que piensen los demás, que creo que las redes sociales es mucho eso, de mostrarte a los demás”.

El evento terminó con un despliegue de fuegos artificiales, lágrimas, cantos y un papa visiblemente emocionado.