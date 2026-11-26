“Darle una sepultura a un mártir da alivio. Ellos no nos han dado nada”, declaró Sheghnoubi mientras sostiene una foto de su hijo de 16 años en su casa en la localidad de Burqa.

Es habitual que Israel retenga cuerpos de palestinos, ya sean milicianos armados fallecidos en Gaza o jóvenes que murieron por tirar piedras en Cisjordania ocupada.

Esta práctica, que parece haber aumentado en los últimos años, deja a las familias devastadas entre la esperanza de que algún día sus seres queridos aparezcan con vida y a resignarse y aceptar su muerte.

“El ejército se llevó el cuerpo y no dejaron que nadie se le acercara. Por supuesto, seguimos preocupados y seguimos teniendo esperanza”, dijo el padre, citando un caso en el que los militares habían identificado erróneamente un cuerpo y el hombre al que habían declarado muerto apareció vivo en la cárcel.

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Nidal Sheghnoubi recibió un disparo de soldados israelíes después de que el ejército afirmara que él y otros adolescentes lanzaron piedras contra vehículos militares que pasaban por la zona.

Su padre considera que la retención del cuerpo es una forma de “castigo” dirigida a la comunidad en general, pero aún se aferra a una esperanza mínima.

“Si Dios quiere, resulta que está vivo”, afirmó.

Cientos de muertos

Según el Centro de Asistencia Legal y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC), una organización de defensa de los derechos de los palestinos, las autoridades israelíes retienen 807 cuerpos de palestinos, incluidas 678 de personas de Cisjordania y 105 de Gaza.

Hussein Shujaiya, coordinador de una campaña lanzada en 2008 por la organización para recuperar los cadáveres, declaró a la AFP que todavía no están debidamente documentados los casos de cientos de muertos durante la guerra de Gaza que comenzó en 2023.

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Shujaiya señaló que los cadáveres se encuentran en morgues militares y cementerios a los que los palestinos se refieren como “tumbas de números” porque no incluyen nombres.

Para Israel, esta política está diseñada para proporcionar una ventaja en una potencial negociación. Su gabinete de seguridad decidió en 2017 que ciertos cuerpos de palestinos podrían retenerse para utilizarlos como moneda de cambio con el fin de facilitar la liberación de rehenes israelíes, como ocurrió con algunos secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La decisión tenía inicialmente la intención de aplicarse a miembros del movimiento islamista Hamás o a palestinos que hubieran cometido ataques excepcionalmente graves, pero la política también se ha aplicado a civiles.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP sobre el tema.

“Un poco de paz”

En Burqa, Iyad Daghlass vive rodeado de fotos de su hijo Motaz, un adolescente de 14 años que murió a manos del ejército a principios de noviembre.

“Secuestraron su cadáver. Es un sentimiento extremadamente difícil”, relató el hombre de 52 años.

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Motaz desapareció después de un altercado con el ejército durante el cual los jóvenes del pueblo lanzaron piedras a los vehículos militares.

Cuando un soldado le dijo a Iyad Daghlass que un chico fue encontrado inconsciente con dos heridas de bala, él guardó la esperanza de que no fuera su hijo, pero en el fondo, sintió que se trataba de su hijo.

En la aldea de Salem, una familia logró recuperar el cadáver de su hijo después de un año y medio.

Un grupo de jóvenes transportó el cuerpo de Wissam Ishtayeh, que tenía 36 años cuando murió en julio de 2025, después de que fue liberado de un hospital cerca de la ciudad de Nablus.

Su rostro tenía un tono amarillento pálido tras estar más de un año en la morgue.

“Todo este tiempo, guardamos la esperanza de que estuviera en el hospital”, dijo a la AFP Ghasan Ishtayeh, poco después de que su hijo fuera enterrado, envuelto en una bandera palestina.

Wissam Ishtayeh murió durante una redada del ejército israelí que desató disturbios y fue arrestado tras haber resultado herido. Las autoridades israelíes informaron que estaba muerto.

Pese al duelo por su muerte, Ishtayeh afirmó que recuperar el cuerpo de su hijo le dio algo de alivio a su familia.

“Todo este tiempo, vivimos con angustia, esperando que algún día pudiéramos tener alguna certeza, confirmar la noticia de alguna forma y finalmente encontrar un poco de paz”, explicó.