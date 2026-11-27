Los senadores votaron por unanimidad, con 72 votos, la legislación que establece estándares mínimos nacionales para todas las plataformas de apuestas.

La norma dificulta el acceso a menores, que aunque ya estaba prohibido, era fácilmente eludible. También restringe parcialmente las fuentes de ingreso de dinero para apostar, entre otras medidas.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero no había llegado al Senado, lo que generaba el riesgo de que se cayera y tuviera que reiniciarse el proceso.

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Este lunes el episcopado argentino envió una carta a los legisladores advirtiendo que dejar caer la ley sería ser cómplice de “esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”. La misiva llegó a menos de dos semanas de la visita del papa León XIV a Buenos Aires, que movilizó millones de personas.

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Finalmente los senadores acordaron votar el proyecto, que también prohíbe los patrocinios a clubes de fútbol, deportistas o influencers. Boca Juniors, por ejemplo, tiene como auspiciante la casa de apuestas Betsson.

Tras la votación, la senadora oficialista Patricia Bullrich propuso bautizar el proyecto Ley León XIV. “Como realmente la venida del papa nos abrió el corazón a todos, nos encontramos, vimos millones de argentinos en las calles, me gustaría proponerle a este cuerpo que llamemos a esta ley Ley León XIV”, dijo.

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En 2025 las consultas por juego compulsivo crecieron un 27% con respecto a 2024, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

El proyecto tiene como objetivo prevenir la ludopatía en general, pero con el foco puesto sobre los menores.