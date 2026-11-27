En un encuentro con medios de habla hispana, entre ellos EFE, el jefe de la diplomacia isleña manifestó su disposición a estrechar lazos con los países miembros del Mercosur y a convertir la región en un polo tecnológico capaz de exportar esos beneficios al resto del mundo.

En esta línea, Lin aseguró que ha venido promoviendo la creación de una cámara comercial del Río de la Plata, pero "lamentablemente" los funcionarios uruguayos "son bastante reservados" ante la iniciativa, y opinó que, con esa actitud, "están perjudicando sus intereses".

El titular de Exteriores también se refirió a los vínculos con Argentina bajo el Gobierno de Javier Milei y se quejó de que, pese al deseo de Taipéi de "estrechar" sus relaciones con Buenos Aires, la Cancillería argentina se haya opuesto "tajante y vehementemente" a este acercamiento.

"Insto a la Cancillería argentina a tener en cuenta que, aunque no tengamos lazos diplomáticos oficiales, podemos desarrollar vínculos sustantivos", señaló Lin, quien destacó la "complementariedad" entre el potencial agroganadero y minero del país austral y el liderazgo tecnológico de la isla.

"(La idea es) ver cómo darle un mayor valor añadido a los productos argentinos. Desde que el presidente Milei tomó posesión lo hemos intentado, pero en vano: no hemos podido tener buenos canales (de comunicación), y es una pena que no podamos hacer en Argentina lo que hemos hecho en Paraguay", recalcó.

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Respecto a Bolivia, Lin defendió la necesidad de abrir una oficina de representación de Taipéi para facilitar la tramitación de visados y, de paso, estrechar la colaboración bilateral, por ejemplo permitiendo a los bolivianos participar en los cursos de formación que la isla ofrece en el vecino Paraguay.

"Bolivia es una nación con una enorme riqueza minera, pero esta riqueza debe redundar en beneficio del desarrollo de la ciudadanía y no ser controlada por China (...). Yo me pregunto, un país que es territorialmente no pequeño, como Bolivia, ¿por qué se somete al control de China?", criticó el ministro.

Actualmente, Taiwán solo mantiene relaciones diplomáticas plenas con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se sitúan en América Latina y el Caribe.

Con todo, Taipéi ha reforzado en los últimos años sus lazos extraoficiales con numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Japón y varios Estados miembros de la Unión Europea, en un intento por contrarrestar el aislamiento internacional al que lo somete Pekín.