Mascotas: La parvovirosis puede ser letal

La médica veterinaria Rebecca Moreno explica que la enfermedad viral de la parvovirosis puede resultar letal si no se trata a tiempo y adecuadamente. La doctora explica las consecuencias de la enfermedad, como se transmite y sobre el tratamiento.

Transmisión

Se transmite por vía oral, el virus está presente en grandes cantidades en la materia fecal de los animales infectados, su nivel de contagio es muy alto y también resiste en el ambiente por mucho tiempo, es por eso que si tuviste una mascota con parvovirosis lo ideal es esperar al menos 6 meses a un año antes de traer a otra mascota a la casa.

“Afecta principalmente al tracto intestinal, también los glóbulos blancos, debilitando asi el sistema inmunológico del perro” señala Rebecca.

Los síntomas

Los principales síntomas son diarrea con sangre y vómitos, decaimiento general, fiebre, inapetencia.

Cómo prevenir

En primer lugar, vacunar a los cachorros, la vacuna contra la parvovirosis forma parte de las vacunas esenciales para perros.

No exponer a los cachorros a animales infectados o a lugares con muchos perros como veterinarias, guarderías, etc. Si no es completamente necesario, mejor evitar hasta que el cachorro cuente con todas las vacunas.

Diagnóstico

El diagnóstico se puede realizar por los síntomas o pruebas de laboratorio.

Tratamiento

La médica veterinaria dice que no existe un tratamiento específico, el tratamiento es de sostén y sintomático. “Lo que se intenta es revertir algunos síntomas como la diarrea y la deshidratación y evitar infecciones secundarias. En algunos casos se recurre a la transfusión sanguínea”, puntualiza.